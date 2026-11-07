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Gabigol explica polêmica com camisa do Corinthians e revela bastidor

Atacante do Santos relembrou episódio que provocou polêmica no Flamengo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
07/11/2026 10:53
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Gabigol com a camisa do Corinthians
Gabigol relembrou a polêmica envolvendo a camisa do Corinthians (Foto: Reprodução)

O atacante Gabigol, atualmente no Santos, voltou a comentar um dos episódios mais polêmicos de sua passagem pelo Flamengo. O jogador relembrou a repercussão de uma fotografia em que apareceu vestindo a camisa do Corinthians, em maio de 2024.

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Ao recordar a situação, Gabigol minimizou o fato de ter utilizado o uniforme de outra equipe. O jogador explicou que considera natural a troca de camisas entre atletas e afirmou que não tinha intenção de tornar a fotografia pública.

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— Ontem eu ganhei uma camisa do Everton Ribeiro e botei a camisa do Bahia. Não acho que é algo que atrapalhe. Claro, a foto vazou, mas eu não tive controle disso. Não queria que tivesse vazado. No futebol, você troca camisa, usa camisa de basquete, usa a camisa da Europa. Eu gosto muito, por exemplo, do João Pedro, do Chelsea. Acho um jogador fenomenal. Eu comprei uma camisa do João Pedro e usei para ir à festa do Davi Lucca, filho do Ney — disse Gabigol em entrevista ao Ge.

Além de explicar o contexto da fotografia, o atacante também abordou as especulações envolvendo uma possível transferência para o Corinthians. Na época, o nome de Gabigol era frequentemente associado ao clube do Parque São Jorge, o que contribuiu para aumentar a repercussão da imagem.

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Entretanto, o jogador afirmou que, apesar dos rumores, nunca houve uma manifestação concreta de interesse por parte da diretoria corintiana. Gabigol também revelou que recebeu uma procura do Palmeiras, mas descartou a possibilidade de defender o rival.

— Não, (o Corinthians) não tinha interesse. É que saía que tinha interesse. O Corinthians nunca falou com ninguém. Aquilo foi uma coisa que foi se criando, criando, criando e aconteceu. Eles podiam ter o interesse. Poderia, mas aí outro time também tinha. Acabou meu contrato com o Flamengo. O Palmeiras também me procurou. E eu falei que eu não ia para o Palmeiras — seguiu.

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Gabigol comemora um dos gols da vitória do Santos sobre o São Paulo
Gabigol, atacante do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC).

Relembre o caso de Gabigol com a camisa do Corinthians

O episódio aconteceu em maio de 2024, quando Gabigol ainda tinha contrato com o Flamengo. Durante um dia de folga, o atacante organizou um churrasco em sua residência, que contou com a presença de funcionários do clube carioca. No entanto, uma fotografia do jogador vestindo a camisa do Corinthians acabou vazando nas redes sociais.

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A imagem provocou forte repercussão entre os torcedores rubro-negros, principalmente porque o nome do atacante vinha sendo associado a uma possível transferência para o clube paulista. A situação aumentou o desgaste entre o jogador e o Flamengo, que decidiu aplicar uma punição.

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Em 17 de maio de 2024, o clube carioca anunciou que Gabigol deixaria de utilizar a camisa 10. Naquele momento, o atacante vivia os últimos meses de seu contrato com o Flamengo, encerrado ao final da temporada de 2024.

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