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Tottenham reclama com Premier League por vídeo de jornalista brasileiro

Correspondente pediu desculpas e vídeo foi retirado do ar

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 12:00
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João Castelo Branco ao lado de torcedor com camisa do Arsenal, em frente ao estádio.
João castelo Branco é torcedor declarado do Arsenal (Foto: Reprodução/Instagram)

O Tottenham apresentou uma reclamação formal à Premier League após a veiculação de um vídeo em que o correspondente da ESPN Brasil, João Castelo Branco, torcedor declarado do Arsenal, aparece cantando músicas provocativas ao lado da torcida dos Gunners. Na gravação, divulgada nas redes sociais, o jornalista entoava cantos de provocação ao clube do norte de Londres.

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Diante do episódio, a diretoria dos Spurs informou à liga que não considerava mais apropriada a presença do repórter na cobertura dos jogos do clube. O pedido restringe-se exclusivamente à atuação do profissional, sem solicitar qualquer tipo de bloqueio ou veto à equipe de transmissão da ESPN Brasil.

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O vídeo foi retirado do ar assim que a queixa foi manifestada.

Richarlison com punho erguido comemora gol pelo Tottenham contra o Auckland FC
Tottenham reclamou com a Premier League (Foto: Divulgação / Tottenham)

João Castelo Branco pede desculpas pelo episódio

Em declaração concedida ao jornal britânico The Times, João Castelo Branco admitiu o erro e formalizou um pedido de desculpas à agremiação e à torcida.

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— Gostaria de me desculpar com o clube pelo vídeo que gravei com torcedores do Arsenal no Brasil, no qual entoava um canto provocativo sobre o Tottenham Hotspur Football Club — declarou o repórter.

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— Considerando o meu papel como correspondente no Reino Unido, reconheço que cometi um equívoco. Compreendo que o conteúdo possa ter sido ofensivo aos Spurs e aos seus torcedores, e eu deveria ter refletido melhor sobre o impacto das imagens — disse João.

Além do pronunciamento público, o jornalista enviou um e-mail com retratação direta ao Tottenham e participou de uma reunião virtual que reuniu representantes da emissora e da Premier League. A liga inglesa conduz o diálogo entre as partes envolvidas para definir o desfecho do caso nos próximos dias.

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