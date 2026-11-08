GP de São Paulo: Neymar, Gabigol, Memphis Depay, Kaio Jorge e outros jogadores marcam presença na F1
Atletas aproveitaram a folga das competições para acompanhar a Fórmula 1 em Interlagos
O GP de São Paulo de Fórmula 1 reuniu nomes conhecidos do futebol brasileiro neste domingo (8), em Interlagos. Neymar, Gabigol, Memphis Depay e Kaio Jorge aproveitaram a folga para acompanhar de perto os bastidores da categoria e assistir à corrida, que teve largada às 14h (de Brasília).
Um dos destaques foi Neymar. Acompanhado da esposa, Bruna Biancardi, o atacante do Santos visitou as instalações da Red Bull e presenteou o holandês Max Verstappen com uma camisa do clube paulista. O camisa 10 também revelou sua aposta para o pódio, com Lewis Hamilton, Verstappen e o brasileiro Gabriel Bortoleto entre os escolhidos. No entanto, cometeu gafe, que viralizou.
Gabigol, companheiro de Neymar no Santos, também esteve no autódromo, acompanhado da namorada, Rafaella Santos, irmã do camisa 10. O atacante visitou o box da Red Bull e declarou torcida por Verstappen, além de Hamilton e dos brasileiros que disputam a categoria.
Já Memphis Depay, do Corinthians, passou pelo paddock e visitou o espaço da Red Bull. O holandês, que tem parceria com a marca, demonstrou apoio ao compatriota Verstappen. Durante a visita, acompanhado de Zakaria Labyad, também encontrou Gabigol. Raphael Veiga, do Palmeiras, também marcou presença no evento.
Os jogadores estavam acompanhados de outras celebridades, como o surfista Pedro Scooby, o cantor Veigh, além dos influencers Julio Cocielo, Mitico e Brino. O ex-piloto Rubens Barrichello foi o primeiro a chegar às instalações do circuito paulistano acompanhado do filho, Fernando "Fefo" Barrichello.
Silvia Braz, Maisa, Klebber Toledo, Pedro Novaes, Romulo Estrela, Vanessa Lopes, Leandro Lima e Paulo André tembém estiveram no evento. Virgínia Fonseca chegou de helicóptero ao GP.
Kaio Jorge aproveita folga após temporada de destaque pelo Cruzeiro
Artilheiro do Cruzeiro em 2026, com 25 gols, Kaio Jorge também marcou presença em Interlagos. O atacante aproveitou o terceiro dia de paddock da Fórmula 1 para conhecer de perto os bastidores do evento em São Paulo.
O camisa 19 vive grande fase e soma 58 gols em 121 jogos desde sua chegada ao clube mineiro. O período de folga abriu espaço para o jogador acompanhar a principal categoria do automobilismo mundial antes de retomar a rotina com o Cruzeiro.
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