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GP de São Paulo: Neymar, Gabigol, Memphis Depay, Kaio Jorge e outros jogadores marcam presença na F1

Atletas aproveitaram a folga das competições para acompanhar a Fórmula 1 em Interlagos

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 15:23
Atualizado há 0 minutos
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Grupo de pessoas posando ao lado de um carro de Fórmula 1 no Autódromo de Interlagos durante o GP de São Paulo 2026.
Foto: Arte/Lance!

O GP de São Paulo de Fórmula 1 reuniu nomes conhecidos do futebol brasileiro neste domingo (8), em Interlagos. Neymar, Gabigol, Memphis Depay e Kaio Jorge aproveitaram a folga para acompanhar de perto os bastidores da categoria e assistir à corrida, que teve largada às 14h (de Brasília).

Um dos destaques foi Neymar. Acompanhado da esposa, Bruna Biancardi, o atacante do Santos visitou as instalações da Red Bull e presenteou o holandês Max Verstappen com uma camisa do clube paulista. O camisa 10 também revelou sua aposta para o pódio, com Lewis Hamilton, Verstappen e o brasileiro Gabriel Bortoleto entre os escolhidos. No entanto, cometeu gafe, que viralizou.

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Gabigol, companheiro de Neymar no Santos, também esteve no autódromo, acompanhado da namorada, Rafaella Santos, irmã do camisa 10. O atacante visitou o box da Red Bull e declarou torcida por Verstappen, além de Hamilton e dos brasileiros que disputam a categoria.

Já Memphis Depay, do Corinthians, passou pelo paddock e visitou o espaço da Red Bull. O holandês, que tem parceria com a marca, demonstrou apoio ao compatriota Verstappen. Durante a visita, acompanhado de Zakaria Labyad, também encontrou Gabigol. Raphael Veiga, do Palmeiras, também marcou presença no evento.

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Os jogadores estavam acompanhados de outras celebridades, como o surfista Pedro Scooby, o cantor Veigh, além dos influencers Julio Cocielo, Mitico e Brino. O ex-piloto Rubens Barrichello foi o primeiro a chegar às instalações do circuito paulistano acompanhado do filho, Fernando "Fefo" Barrichello.

Silvia Braz, Maisa, Klebber Toledo, Pedro Novaes, Romulo Estrela, Vanessa Lopes, Leandro Lima e Paulo André tembém estiveram no evento. Virgínia Fonseca chegou de helicóptero ao GP.

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Kaio Jorge aproveita folga após temporada de destaque pelo Cruzeiro

Artilheiro do Cruzeiro em 2026, com 25 gols, Kaio Jorge também marcou presença em Interlagos. O atacante aproveitou o terceiro dia de paddock da Fórmula 1 para conhecer de perto os bastidores do evento em São Paulo.

Grupo de pessoas posando ao lado de um carro de Fórmula 1 na garagem, todos sorrindo para a câmera.
Kaio Jorge no paddock da F1 no GP de São Paulo (Foto: Taiplay)

O camisa 19 vive grande fase e soma 58 gols em 121 jogos desde sua chegada ao clube mineiro. O período de folga abriu espaço para o jogador acompanhar a principal categoria do automobilismo mundial antes de retomar a rotina com o Cruzeiro.

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Homem com polo azul e credencial laranja em área de pits, próximo ao número 11.
Kaio Jorge no paddock da F1 no GP de São Paulo (Foto: Taiplay)
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