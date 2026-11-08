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IA crava finalista de Palmeiras e Vasco pela Copa do Brasil

Alviverde venceu o primeiro duelo por 1 a 0 e joga pelo empate

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 06:40
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Mauricio (18) do time verde disputa a bola com adversário de uniforme branco e preto em partida de futebol.
Flaco López e Sosa disputam a bola em Vasco e Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, em busca de uma vaga na final da Copa do Brasil, e a inteligência artificial projetou o confronto.

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Com a classificação garantida, o Grêmio agora aguarda a definição de seu adversário na final da Copa do Brasil. Vasco e Palmeiras disputam a outra vaga neste domingo (8), às 17h, no jogo de volta da semifinal. Quem avançar enfrentará o Tricolor Gaúcho na decisão, que já tem seu primeiro finalista definido.

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➡️ Vasco x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

Veja a projeção da IA:

Com o Vasco obrigado a sair para o jogo empurrado por São Januário, o confronto promete alta intensidade e pressão inicial cruz-maltina, mas o Palmeiras de Abel Ferreira tem o cenário ideal para controlar os ritmos da partida, explorando a vantagem do empate e os contra-ataques nas costas das laterais vascaínas; assim, a projeção é de um duelo tenso e brigado que termina em 1 a 1 — resultado que garante a classificação alviverde para a final da Copa do Brasil.

O jogador Mauricio, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do Vasco Gama FR, durante partida válida pelas semi final, ida, da Copa do Brasil, na arena Nubank Parque.
O jogador Mauricio, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do Vasco Gama FR, durante partida válida pelas semi final, ida, da Copa do Brasil, na arena Nubank Parque. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)<br>

Como chegam Vasco e Palmeiras?

O Cruz-Maltino chega motivado após vencer o Athletico-PR por 3 a 1, de virada, na Arena da Baixada. A tendência é que Pedro Emanuel mantenha a base da equipe que enfrentou o Palmeiras no jogo de ida. A necessidade de reverter o placar, porém, pode levar o treinador a apostar em uma formação mais ofensiva, em busca de espaços na defesa adversária. Recuperado de uma lesão no pé que o tirou da primeira partida, Andrés Gómez deve retornar ao time titular. Outra mudança deve ser a entrada de Gabriel Pereira na vaga do suspenso Saldivia.

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Na partida deste domingo, Abel Ferreira deve voltar a escalar alguns titulares que não começaram o confronto pelo Brasileirão, como Flaco López e Giay. Sosa deve ser a novidade entre os relacionados, enquanto Paulinho e Emiliano Martínez seguem como desfalques.

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X PALMEIRAS
SEMIFINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: domingo, 8 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: TV Globo (aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime Video (streaming).
🟨 Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)
🚩 Assistentes: Victor Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

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