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AO VIVO: Siga a corrida do GP de São Paulo de Fórmula 1

Atividade marca o fim do cronograma da etapa brasileira

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 12:07
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Rafael Câmara registra F1 GP de São Paulo: carro de Fórmula 1 branco com detalhes vermelhos na pista.
Rafael Câmara, da Hass, no trecho livre 3 do GP de São Paulo de F1 (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Neste domingo (8), a partir das 14h (de Brasília), a Fórmula 1 realiza a corrida principal do Grande Prêmio de São Paulo, em Interlagos. O Brasil conta com dois pilotos no grid na 20ª etapa da temporada: Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara. Acompanhe a sessão em tempo real com o Lance!.

➡️ Enem da F1: saiba o quanto você conhece do GP de São Paulo

Acompanhe em tempo real

*EM ATUALIZAÇÃO

PRÉ-CORRIDA

  1. Fórmula 1🤝Futebol - Neymar está no paddock!
  1. Mudanças de última hora no grid! Gabriel Bortoleto e Arvid Lindblad são punidos e largarão dos boxes na corrida principal ➡️ Saiba mais clicando aqui
  • É muita gente! O pit lane está lotado cerca de 1h30 do início da corrida
Multidão no pit lane do GP de São Paulo, fãs junto às boxes sob coberturas.
Pit lane lotado antes da corrida de GP de São Paulo (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)
Comissário de prova corre para se proteger da chuva no GP de São Paulo de F1
Comissário de prova corre para se proteger da chuva no GP de São Paulo de F1 (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)
  1. A Audi de Gabriel Bortoleto nos ajustes!
Carro de corrida Audi com patrocínios Revolut e Visit Qatar recebe ajustes no pit pela equipe.
Audi de Gabriel Bortoleto antes da corrida do GP de São Paulo (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)
  1. Olhos nele! Multidão se aglomera em frente à garagem da Audi para tentar ver Gabriel Bortoleto. Os profissionais da equipe precisaram até chamar atenção do público!
Piloto nº 5 na garagem, cercado por fãs na área de paddock.
Multidão se aglomera para ver Gabriel Bortoleto (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)
  1. É muito amor ao esporte! Argentinos viajaram 2500 km (de carro!) para acompanhar Franco Colapinto de perto em São Paulo ➡️Confira a história clicando aqui
  • Não são só os pilotos que treinam... Engenheiros da Alpine fazem trabalho de alongamento na preparação para a corrida
Equipe de engenheiros da GP de São Paulo faz alongamento no pit lane, ao lado de um carro de Fórmula 1 rosa.
Engenheiros da Alpine se alongam (Foto: Anna Carolina Ramos/Lance!)
  • Trabalhos iniciados! A Haas faz ajustes no carro do estreante Rafael Câmara
Carro de Fórmula 1 da Haas F1 Team no pit lane, rodeado por pneus, mecânicos e equipamentos de pit stop.
Haas trabalha no carro de Rafael Câmara (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)
Carros de Fórmula 1 no GP de São Paulo em chuva, pista molhada e banners MSC ao fundo.
Início da classificação do GP de São Paulo sob chuva forte (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

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Gabriel Bortoleto no GP de São Paulo de Fórmula 1, cercado por fãs, vestindo jaqueta azul com logos Audi/Revolut.

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Classificação da F1 pode ser afetada pela chuva intensa de São Paulo

Carros de Fórmula 1 no GP de São Paulo em chuva, pista molhada e banners MSC ao fundo.

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Rafa Câmara e Gabriel Bortoleto lideram suas equipes em treino da F1; veja tabela