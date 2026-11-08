AO VIVO: Siga a corrida do GP de São Paulo de Fórmula 1
Atividade marca o fim do cronograma da etapa brasileira
PorAndressa Simões•Rio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 12:07
•Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
Neste domingo (8), a partir das 14h (de Brasília), a Fórmula 1 realiza a corrida principal do Grande Prêmio de São Paulo, em Interlagos. O Brasil conta com dois pilotos no grid na 20ª etapa da temporada: Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara. Acompanhe a sessão em tempo real com o Lance!.
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