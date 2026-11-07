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Jornalistas e influenciadores criticam Raphinha por fala sobre a Seleção: 'Assim não'

Especialistas comentaram a declaração do atacante do Barcelona sobre o controle de seus minutos na Seleção

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 09:10
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Raphinha sofre lesão em Brasil x Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)
Raphinha sofre lesão em Brasil x Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)

A declaração de Raphinha sobre a convocação para a Seleção Brasileira segue repercutindo no mundo da bola. Além de não ter sido bem recebida por torcedores, a afirmação do atacante do Barcelona também vem sendo contestada por jornalistas e influenciadores nas redes sociais.

Entenda o caso

Em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, o jogador confirmou que conversou com o técnico da Seleção Brasileira sobre o controle de seus minutos nos próximos compromissos do Brasil. A fala dividiu opiniões e gerou críticas.

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— Se o Ancelotti conta comigo de verdade, ele sabe que tem que gerenciar meus minutos. Acho que ele, como treinador, sabe como fazer isso. Nós conversamos sobre isso — afirmou o jogador.

Raphinha conduz a bola para o Brasil durante amistoso com a Austrália
Raphinha durante partida da Seleção Brasileira (Foto: Patrick Hamilton/AFP)

Veja as opiniões

Para o jornalista Jorge Iggor, da "GeTV", a declaração aumenta o desgaste do atacante com o torcedor brasileiro. O comentarista reconheceu que existe um conflito entre os interesses dos clubes e das seleções.

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— Não tem nenhum problema o Raphinha pensar em falar para o torcedor do clube que paga o salário dele. Mas, quando você dá uma declaração como essa numa relação que já está distante e difícil com o torcedor da Seleção, isso pode ser interpretado de muitas formas. E, como existe o ranço, geralmente a interpretação é a mais pesada possível — avaliou.

Já o ex-jogador Roger Flores, comentarista da TV Globo, fez um alerta ao atacante e afirmou que as declarações podem aumentar a antipatia do público. O comentarista destacou o significado de vestir a camisa da Seleção Brasileira e defendeu que o jogador demonstre mais orgulho ao representar o país.

— Pô, Raphinha, me ajuda a te ajudar, irmão. Aqui vai um toque de um cara que te respeita, te admira e gosta de você. Mas não dá para sair dando declarações desse nível. [...] Vestir a camisa da Seleção Brasileira é para pouquíssimos. Isso deve ser motivo de muito orgulho. Você tem dado algumas declarações que vão te afastando ou criando antipatia de um povo que está machucado e não se sente representado pelos jogadores que vestem a camisa da Seleção — afirmou.

Roger também ressaltou que, apesar da importância técnica de Raphinha, a Seleção Brasileira pode seguir seu caminho sem o atacante, caso ele não queira mais defender o país.

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Raphinha vestiu a camisa 10 da Seleção no empate do Brasil por 1 a 1 com a Austrália
Raphinha vestiu a camisa 10 da Seleção no empate do Brasil por 1 a 1 com a Austrália (Foto: Saeed Khan/AFP)

A jornalista Alícia Cruz adotou um tom ainda mais duro e criticou o comportamento dos jogadores que representam o Brasil. Para ela, a declaração de Raphinha é mais um sinal do distanciamento entre a Seleção e os torcedores.

— O retrato da Seleção Brasileira é isso daí: jogadores frouxos, fracos, que não representam os brasileiros. [...] O Raphinha não merece vestir essa camisa. Até o Cristiano Ronaldo, que é o Cristiano Ronaldo, foi barrado da seleção portuguesa — criticou.

Já o influenciador Karlus Danieu considerou que o atacante se expressou de maneira equivocada e transmitiu uma imagem de prepotência ao falar sobre a necessidade de gerenciar seus minutos em campo.

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— Eu entendi a fala, porque vi a entrevista inteira. Mas, mais uma vez, ele se colocou errado na situação, falando de uma forma que parece prepotente, como se a Seleção Brasileira dependesse dele e precisasse dele. Quando, na verdade, a Seleção, cinco vezes campeã do mundo, vive talvez uma das maiores crises da sua história por conta de falas como essa — opinou.

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