Richarlison ironiza disputa judicial envolvendo família de Neymar por mansão: 'Não leu'
Atacante brasileiro comentou publicação sobre processo envolvendo Neymar pai
Richarlison voltou a provocar Neymar nas redes sociais. Desta vez, o atacante do Tottenham ironizou a disputa judicial envolvendo Neymar pai, a compra de uma mansão avaliada em R$ 95 milhões no Tamboré, em Santana de Parnaíba (SP), e a empresa responsável pela venda do imóvel.
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Ao comentar uma publicação do UOL sobre o caso, Richarlison escreveu: "Então ele não leu o contrato né". A declaração faz referência a uma provocação anterior de Neymar, que também envolveu uma disputa judicial e uma brincadeira entre os dois jogadores.
No fim de outubro, o camisa 10 da Seleção Brasileira comentou uma publicação do atacante sobre o conflito envolvendo o advogado Willer Tomaz e o senador Flávio Bolsonaro. Na ocasião, Neymar respondeu: "Próxima vez lê o contrato, seu moleque".
A troca de provocações tem relação com outra disputa judicial. Richarlison reivindica a posse de um imóvel na Ilha Comprida, em Angra dos Reis (RJ).
Entenda a disputa judicial envolvendo a mansão de Neymar pai
O conflito envolvendo a família de Neymar tem como origem uma negociação imobiliária realizada em maio de 2025. A empresa D.Y.T.T. Administradora de Imóveis entrou na Justiça de São Paulo com uma ação de R$ 58,9 milhões relacionada à compra de uma mansão no Tamboré.
A empresa afirma que não aceita mais receber um imóvel da família de Neymar, localizado em Alphaville e avaliado em mais de R$ 32 milhões, como parte do pagamento pelo negócio.
Conforme previsto no contrato, R$ 17,5 milhões foram pagos no momento da assinatura. Outros R$ 32 milhões seriam quitados por meio da transferência da propriedade em Alphaville.
A vendedora, porém, quer que essa parcela seja convertida em pagamento em dinheiro. Além disso, solicita a aplicação de multa e juros, uma indenização de 20% do valor da negociação, equivalente a R$ 18,9 milhões, e o reembolso de aproximadamente R$ 1,8 milhão referente à conclusão de obras na mansão.
A empresa também tenta impedir a transferência da escritura do imóvel no Tamboré até que o impasse seja resolvido judicialmente. O pedido de liminar para suspender a negociação foi negado pela Justiça. Até o momento, a família de Neymar ainda não teve oportunidade de apresentar sua defesa no processo.
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O que diz a defesa de Neymar pai?
Em uma contranotificação enviada em agosto, o advogado de Neymar pai contestou a tentativa da empresa de substituir o imóvel de Alphaville por dinheiro.
A defesa classificou a solicitação como uma "pretensão absurda, despropositada e desproporcional". Também argumentou que a vendedora conhecia a existência do processo judicial envolvendo a propriedade e que a utilização da casa como parte do pagamento havia sido "pactuada livremente e sem qualquer condicionamento à solução da ação".
Procurada, a assessoria de imprensa de Neymar pai afirmou não ter conhecimento do assunto e informou que não comenta processos judiciais.
O imóvel de Alphaville também está envolvido em uma disputa iniciada em 2021, movida pela Associação Residencial Alphaville 2. O processo já resultou em uma decisão judicial que determinou mudanças na propriedade para adequá-la às regras do loteamento.
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