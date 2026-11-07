Inteligência artificial crava placar em Atlético-MG x Grêmio na Copa do Brasil
Jogo vale vaga na decisão em Brasília
Atlético-MG e Grêmio se enfrentam neste sábado (7), às 18h (de Brasília), na Arena MRV, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, e a inteligência artificial projetou o confronto. Quem avançar, encarará o vencedor do duelo entre Vasco e Palmeiras, que se enfrentam no domingo (8), com a equipe paulista em vantagem após vencer a ida por 1 a 0.
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Veja a projeção da IA:
A tendência é de um triunfo do Galo por 2 a 1 em Belo Horizonte, resultado que, no entanto, garante a classificação do Tricolor Gaúcho. O Atlético-MG deve adotar uma postura extremamente ofensiva desde o apito inicial, empurrado por sua torcida e buscando reverter a desvantagem de 2 a 0 sofrida na partida de ida. Apesar da pressão dos donos da casa, o Grêmio tende a se fechar bem na defesa e explorar as brechas nos contra-ataques para balançar as redes, garantindo a vaga na grande final no placar agregado.
Como chegam as equipes
O Atlético-MG tenta reverter a desvantagem após quatro derrotas consecutivas. Na última quarta-feira (4), o Galo utilizou uma equipe praticamente reserva contra o Botafogo e perdeu por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Agora, a equipe de Eduardo Domínguez volta a contar com os titulares para buscar a vaga na final da Copa do Brasil.
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Uma das novidades deve ser o goleiro Everson, recuperado de uma lesão no pé e novamente à disposição após voltar a atuar no meio de semana. Borbas, Cassierra, Fred, Reinier e Ruan Tressoldi, em recuperação de lesões, não devem jogar.
O Grêmio também priorizou a semifinal e poupou titulares na rodada do Brasileirão. Na quarta-feira (4), o Tricolor perdeu por 3 a 1 para o Flamengo, no Maracanã, e voltou à zona de rebaixamento do campeonato nacional. Para o confronto decisivo, o técnico Renato terá o desfalque do zagueiro Gustavo Martins, expulso no jogo de ida.
Nardoni, Diego Caito, Pavon e Danilo Barbosa também devem ficar fora por problemas musculares. Com a vantagem construída em Porto Alegre, o Grêmio pode até perder por um gol de diferença para garantir a classificação.
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