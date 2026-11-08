Uma cena fora das pistas chamou atenção no Grande Prêmio de São Paulo. Neste domingo (8), antes do início da corrida principal, Neymar Jr. aproveitou para dar um passeio pelo paddock e dar seu palpite sobre o pódio. O que ficou em destaque, no entanto, foi a gafe cometida pelo atacante ao falar o nome de Gabriel Bortoleto.

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O momento foi compartilhado nas redes sociais e, rapidamente, virou motivo de piada entre os fãs da Fórmula 1. Embora alguns tenham ficado até irritados com o erro, a maioria pareceu ter se divertido com a fala do jogador do Santos.

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Bortoleto largará dos boxes após punição

Gabriel Bortoleto terá um desafio a mais na corrida principal do GP de São Paulo, que acontece a partir das 14h (de Brasília) deste domingo (8). O brasileiro irá largar dos boxes devido a mudanças da Audi em seu monoposto. Anteriormente, Bortoleto iria sair da 19ª posição, após bater na sessão de classificação e se beneficiar das punições de Max Verstappen, Lewis Hamilton e Max Verstappen.

A Audi optou por fazer modificações no armazenamento de energia e na unidade de controle eletrônico do carro do número #5. As mudanças ultrapassam, por uma grande margem, o limite previsto pelo regulamento da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). O máximo é três, e Bortoleto terá a sexta bateria e a sexta unidade de controle eletrônico na temporada.

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