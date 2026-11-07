Neymar Jr. ganha boneco inspirado em personagem de animação
Personagem inspirado no jogador estreou em animação infantil no YouTube em outubro de 2026
Neymar Jr. vai ganhar uma versão em brinquedo de um dos personagens ligados à sua trajetória fora dos gramados. A empresa Novabrink prepara o lançamento de um boneco do Ney Ney, protagonista de uma animação infantil inspirada no jogador. O produto terá 25 centímetros de altura e corpo articulado.
A primeira etapa de comercialização será uma pré-venda exclusiva. A partir da última semana de novembro, o boneco também deverá chegar a redes varejistas, lojas especializadas em brinquedos e outros canais de comércio eletrônico.
Ney Ney surgiu em animação no YouTube
O personagem estreou em outubro de 2026 no YouTube, em uma produção que mistura futebol, humor e conteúdo educativo. Nas primeiras semanas, o canal oficial ultrapassou 1,4 milhão de visualizações e chegou a 112 mil inscritos.
O projeto tem gestão da NR Sports, empresa ligada à carreira de Neymar, identidade visual desenvolvida pela XGuides e animação produzida pela Fly Media.
A chegada do boneco ao mercado amplia as iniciativas comerciais relacionadas ao personagem. Antes do lançamento da Novabrink, o Ney Ney já havia aparecido em uma linha temática da Biscoitê, com produtos como biscoitos, latas, cards e miniaturas.
Neymar anunciou lançamento nas redes sociais
O anúncio do brinquedo foi feito em um vídeo publicado pelo próprio Neymar Jr. nos perfis da Novabrink. Segundo a fabricante, a publicação passou de 18 mil visualizações em menos de 24 horas e recebeu comentários de seguidores interessados em saber quando o produto estaria disponível.
— Fico muito feliz em ver o personagem ganhar vida também como brinquedo. Espero que a criançada curta bastante e se divirta! — afirmou Neymar sobre o lançamento.
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