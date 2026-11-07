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Neymar Jr. ganha boneco inspirado em personagem de animação

Personagem inspirado no jogador estreou em animação infantil no YouTube em outubro de 2026

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 12:02
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Dois homens posam com figura cartoon gigante; um segura caixa com caricatura, cartaz e cadeira de gamer ao fundo.
Foto: Divulgação

Neymar Jr. vai ganhar uma versão em brinquedo de um dos personagens ligados à sua trajetória fora dos gramados. A empresa Novabrink prepara o lançamento de um boneco do Ney Ney, protagonista de uma animação infantil inspirada no jogador. O produto terá 25 centímetros de altura e corpo articulado.

A primeira etapa de comercialização será uma pré-venda exclusiva. A partir da última semana de novembro, o boneco também deverá chegar a redes varejistas, lojas especializadas em brinquedos e outros canais de comércio eletrônico.

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Boneco de futebol com camisa amarela nº10, cabelo cacheado marrom, sorriso e chuteiras amarelas.
Detalhes do boneco Ney Ney (Foto: Divulgação)

Ney Ney surgiu em animação no YouTube

O personagem estreou em outubro de 2026 no YouTube, em uma produção que mistura futebol, humor e conteúdo educativo. Nas primeiras semanas, o canal oficial ultrapassou 1,4 milhão de visualizações e chegou a 112 mil inscritos.

O projeto tem gestão da NR Sports, empresa ligada à carreira de Neymar, identidade visual desenvolvida pela XGuides e animação produzida pela Fly Media.

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A chegada do boneco ao mercado amplia as iniciativas comerciais relacionadas ao personagem. Antes do lançamento da Novabrink, o Ney Ney já havia aparecido em uma linha temática da Biscoitê, com produtos como biscoitos, latas, cards e miniaturas.

Neymar anunciou lançamento nas redes sociais

O anúncio do brinquedo foi feito em um vídeo publicado pelo próprio Neymar Jr. nos perfis da Novabrink. Segundo a fabricante, a publicação passou de 18 mil visualizações em menos de 24 horas e recebeu comentários de seguidores interessados em saber quando o produto estaria disponível.

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— Fico muito feliz em ver o personagem ganhar vida também como brinquedo. Espero que a criançada curta bastante e se divirta! — afirmou Neymar sobre o lançamento.

Mulher sorridente com cabelo castanho segura bebê; ambos vestem preto, em auditório com cadeiras ao fundo.
Mel, filha de Neymar e Bruna Biancardi, abraçada no boneco Ney Ney (Foto: Divulgação)
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