A Fórmula 1 chega à 20ª etapa da temporada de 2026 neste domingo (8). Lando Norris garantiu a pole position em São Paulo após superar Kimi Antonelli e Liam Lawson na disputa pela primeira colocação. Mais abaixo, Rafael Câmara e Gabriel Bortoleto partem da 11ª e 22ª posição, respectivamente.

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Veja grid de largada em Interlagos

Posição Piloto Equipe 1 Lando Norris McLaren 2 Kimi Antonelli Mercedes 3 Liam Lawson Racing Bulls 4 Nico Hülkenberg Audi 5 Isack Hadjar Red Bull 6 Oliver Bearman Haas 7 George Russell* Mercedes 8 Fernando Alonso Aston Martin 9 Alexander Albon Williams 10 Oscar Piastri McLaren 11 Rafa Câmara Haas 12 Arvid Lindblad Racing Bulls 13 Carlos Sainz Williams 14 Charles Leclerc* Ferrari 15 Franco Colapinto Alpine 16 Pierre Gasly Alpine 17 Lance Stroll Aston Martin 18 Valtteri Bottas Cadillac 19 Gabriel Bortoleto Audi 20 Lewis Hamilton* Ferrari 21 Max Verstappen* Red Bull 22 Sergio Pérez* Cadillac

*Pilotos pagam punições no GP de São Paulo

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Desempenho dos brasileiros na classificação

A classificação do GP de São Paulo teve resultados distintos para os dois representantes do Brasil na Fórmula 1. Enquanto Gabriel Bortoleto sofreu um acidente ainda no Q1 e não conseguiu avançar à segunda fase, Rafa Câmara chegou ao Q2 em sua estreia na categoria. O piloto da Haas, porém, também bateu durante a sessão e encerrou a participação na 13ª posição.

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Apesar dos incidentes, os dois brasileiros ganharam posições por causa das punições aplicadas aos adversários. Câmara subiu para o décimo lugar e terá a oportunidade de largar dentro do top-10 em sua primeira corrida na F1. Bortoleto, por sua vez, aparece na 18ª posição do grid, beneficiado pelas penalidades de outros pilotos. Assim, a dupla terá desafios diferentes na tentativa de buscar um bom resultado diante da torcida em Interlagos.