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GP do São Paulo: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1

Lando Norris e Kimi Antonelli lideram largada; Gabriel Bortoleto sai em 19º

PorAnna Carolina RamosBeatriz Pinheiro
Rio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 18:44
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Carros de Fórmula 1 no GP de São Paulo em chuva, pista molhada e banners MSC ao fundo.
Início da classificação do GP de São Paulo sob chuva forte (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

A Fórmula 1 chega à 20ª etapa da temporada de 2026 neste domingo (8). Lando Norris garantiu a pole position em São Paulo após superar Kimi Antonelli e Liam Lawson na disputa pela primeira colocação. Mais abaixo, Rafael Câmara e Gabriel Bortoleto partem da 11ª e 22ª posição, respectivamente.

➡️ Bortoleto explica erro em nova batida no GP de São Paulo de F1: 'Não consegui'

Veja grid de largada em Interlagos

PosiçãoPilotoEquipe

1

Lando Norris

McLaren

2

Kimi Antonelli

Mercedes

3

Liam Lawson

Racing Bulls

4

Nico Hülkenberg

Audi

5

Isack Hadjar

Red Bull

6

Oliver Bearman

Haas

7

George Russell*

Mercedes

8

Fernando Alonso

Aston Martin

9

Alexander Albon

Williams

10

Oscar Piastri

McLaren

11

Rafa Câmara

Haas

12

Arvid Lindblad

Racing Bulls

13

Carlos Sainz

Williams

14

Charles Leclerc*

Ferrari

15

Franco Colapinto

Alpine

16

Pierre Gasly

Alpine

17

Lance Stroll

Aston Martin

18

Valtteri Bottas

Cadillac

19

Gabriel Bortoleto

Audi

20

Lewis Hamilton*

Ferrari

21

Max Verstappen*

Red Bull

22

Sergio Pérez*

Cadillac

*Pilotos pagam punições no GP de São Paulo

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Desempenho dos brasileiros na classificação

A classificação do GP de São Paulo teve resultados distintos para os dois representantes do Brasil na Fórmula 1. Enquanto Gabriel Bortoleto sofreu um acidente ainda no Q1 e não conseguiu avançar à segunda fase, Rafa Câmara chegou ao Q2 em sua estreia na categoria. O piloto da Haas, porém, também bateu durante a sessão e encerrou a participação na 13ª posição.

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Apesar dos incidentes, os dois brasileiros ganharam posições por causa das punições aplicadas aos adversários. Câmara subiu para o décimo lugar e terá a oportunidade de largar dentro do top-10 em sua primeira corrida na F1. Bortoleto, por sua vez, aparece na 18ª posição do grid, beneficiado pelas penalidades de outros pilotos. Assim, a dupla terá desafios diferentes na tentativa de buscar um bom resultado diante da torcida em Interlagos.

Bortoleto na classificação do GP de São Paulo F1, carro preto em pista molhada com respingos de água.
Gabriel Bortoleto bate na classificação do GP de São Paulo na F1 2026 (Foto: Reprodução/X/F1)
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