GP do São Paulo: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1
Lando Norris e Kimi Antonelli lideram largada; Gabriel Bortoleto sai em 19º
A Fórmula 1 chega à 20ª etapa da temporada de 2026 neste domingo (8). Lando Norris garantiu a pole position em São Paulo após superar Kimi Antonelli e Liam Lawson na disputa pela primeira colocação. Mais abaixo, Rafael Câmara e Gabriel Bortoleto partem da 11ª e 22ª posição, respectivamente.
➡️ Bortoleto explica erro em nova batida no GP de São Paulo de F1: 'Não consegui'
Veja grid de largada em Interlagos
|Posição
|Piloto
|Equipe
1
Lando Norris
McLaren
2
Kimi Antonelli
Mercedes
3
Liam Lawson
Racing Bulls
4
Nico Hülkenberg
Audi
5
Isack Hadjar
Red Bull
6
Oliver Bearman
Haas
7
George Russell*
Mercedes
8
Fernando Alonso
Aston Martin
9
Alexander Albon
Williams
10
Oscar Piastri
McLaren
11
Rafa Câmara
Haas
12
Arvid Lindblad
Racing Bulls
13
Carlos Sainz
Williams
14
Charles Leclerc*
Ferrari
15
Franco Colapinto
Alpine
16
Pierre Gasly
Alpine
17
Lance Stroll
Aston Martin
18
Valtteri Bottas
Cadillac
19
Gabriel Bortoleto
Audi
20
Lewis Hamilton*
Ferrari
21
Max Verstappen*
Red Bull
22
Sergio Pérez*
Cadillac
*Pilotos pagam punições no GP de São Paulo
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Desempenho dos brasileiros na classificação
A classificação do GP de São Paulo teve resultados distintos para os dois representantes do Brasil na Fórmula 1. Enquanto Gabriel Bortoleto sofreu um acidente ainda no Q1 e não conseguiu avançar à segunda fase, Rafa Câmara chegou ao Q2 em sua estreia na categoria. O piloto da Haas, porém, também bateu durante a sessão e encerrou a participação na 13ª posição.
Apesar dos incidentes, os dois brasileiros ganharam posições por causa das punições aplicadas aos adversários. Câmara subiu para o décimo lugar e terá a oportunidade de largar dentro do top-10 em sua primeira corrida na F1. Bortoleto, por sua vez, aparece na 18ª posição do grid, beneficiado pelas penalidades de outros pilotos. Assim, a dupla terá desafios diferentes na tentativa de buscar um bom resultado diante da torcida em Interlagos.
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