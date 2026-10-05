Mauro Cezar detona amistosos da Seleção Brasileira: 'Palhaçada'

De acordo com o comentarista de futebol Mauro Cezar Pereira, durante o programa Posse de Bola, do UOL, os amistosos da Seleção Brasileira na Data Fifa não acrescentaram nada ao time e ainda expuseram a equipe a um "constrangimento" sem sentido.

O Brasil de Carlo Ancelotti terminou a janela com duas vitórias e um empate: 1 a 1 e 4 a 2 sobre a Austrália, e 4 a 0 sobre a Índia, neste sábado (3), em Calcutá. Para o colunista, o nível dos adversários e o contexto das partidas retiram qualquer valor de análise, principalmente no confronto contra os indianos.

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Adversários em nível abaixo da Seleção Brasileira?

Para Mauro Cezar, os amistosos não foram bons para a Seleção Brasileira e chegaram a "expor" os jogadores presentes:

— Eu acho tudo isso totalmente irrelevante. Totalmente irrelevante. A Copa do Mundo acabou outro dia. Os jogos do Brasil foram ridículos. Não vi o jogo. Falei que não ia ver e não vi. Não perco meu tempo com essa palhaçada. Aí depois vi os gols, claro. O que é aquilo, gente? Fazer os jogadores da seleção brasileira jogarem contra um time com aqueles goleiros ali, gente? Dos quatro gols, só um que não foi falha, que foi o terceiro gol. Todos foram frangos. Uma coisa ridícula — disparou Mauro.

O comentarista ainda questionou o propósito de enfrentar um rival que, segundo ele, não oferece parâmetro de competitividade.

— A Índia não tem ninguém, gente. Que jogo é aquele? O que é aquilo? Qual o sentido daquele tipo de jogo? — perguntou.

Seleção Brasileira goleou a Índia por 4 a 0 (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

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Colegas concordam com Mauro

Danilo Lavieri concordou que o terceiro amistoso pouco acrescentou. Ele classificou o confronto como "um negócio absurdamente ridículo" e afirmou que, contra a Índia, "qualquer coisa que fizesse que não fosse golear era só obrigação".

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Arnaldo Ribeiro também apontou desconforto com o ambiente em torno da partida e disse que a situação foi "constrangedora". Para ele, não fazia sentido cobrar empolgação e comemoração nos gols dos jogadores em um cenário assim.

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