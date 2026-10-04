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Seleção Brasileira Sub-20 goleia rival e fecha Data Fifa invicta

Amarelinha terminou invicta nesta sequência de amistosos

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
04/10/2026 08:47
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Dinamarca, Estados Unidos e México foram os adversários nesta Data Fifa (Foto: Nelson Terme / CBF)
Dinamarca, Estados Unidos e México foram os adversários nesta Data Fifa (Foto: Nelson Terme / CBF)

A Seleção Brasileira Sub-20 encerrou a Data Fifa com 100% de aproveitamento. Neste domingo (4), a equipe comandada por Paulo Victor goleou o México por 4 a 0, na Pinatar Arena, em San Pedro del Pinatar, na Espanha, e confirmou a terceira vitória consecutiva na sequência de amistosos. Heittor, Bruninho, Luca Meirelles e João Ananias marcaram os gols do triunfo brasileiro.

Depois de superar a Dinamarca por 4 a 1 na estreia e os Estados Unidos por 2 a 0 no segundo compromisso, o Brasil voltou a apresentar um futebol dominante diante dos mexicanos. A série de partidas faz parte da preparação da equipe para o Sul-Americano Sub-20, previsto para janeiro de 2027.

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Seleção Brasileira Sub-20 fecha Data Fifa com goleada (Foto: Nelson Terme / CBF)
Seleção Brasileira Sub-20 fecha Data Fifa com goleada (Foto: Nelson Terme / CBF)

Como foi o último jogo da Seleção Brasileira Sub-20?

O Brasil tomou a iniciativa desde os primeiros minutos e passou a ocupar o campo de ataque. Com boa organização, a Seleção controlou as ações e dificultou a saída do México. A equipe de Paulo Victor apostou na construção desde a defesa, com os zagueiros participando da saída de bola e procurando quebrar as linhas mexicanas. No meio-campo, a movimentação e a aproximação dos jogadores facilitaram a troca de passes e ajudaram o Brasil a manter a posse. Ao mesmo tempo, a equipe permaneceu compacta para limitar os espaços do adversário.

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Aos 28 minutos, o Brasil criou uma boa oportunidade. Yuri Leles encontrou Isaque, que rolou para Lucas Rodrigues finalizar, mas o chute saiu pela linha de fundo. A melhor chance da primeira etapa apareceu aos 42 minutos. Yuri Leles cobrou escanteio, e Bruno André subiu para cabecear com força. O goleiro mexicano, porém, fez uma grande defesa e evitou o primeiro gol brasileiro.

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Segundo tempo

O Brasil voltou do intervalo mantendo a intensidade e abriu o placar logo aos quatro minutos. João Ananias iniciou a construção da jogada e acionou Erick Belé. O atacante deu uma assistência precisa para Heittor, que mostrou frieza para tocar na saída do goleiro mexicano e mandar para as redes.

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A Seleção não diminuiu o ritmo depois de abrir vantagem. Aos sete minutos, Bruninho cobrou falta com precisão e ampliou o marcador para 2 a 0. Apesar da vantagem, o Brasil continuou pressionando e buscando o terceiro gol, enquanto o México encontrava dificuldades para criar oportunidades e reagir na partida. Aos 27 minutos, Pedro Gabriel cruzou para a área. A bola ficou viva e sobrou para Luca Meirelles, que finalizou e estufou as redes para marcar o terceiro gol brasileiro.

O Brasil seguiu no ataque e chegou ao quarto aos 34 minutos. João Ananias voltou a aparecer no setor ofensivo, brigou pela bola dentro da área, ganhou a disputa e tocou com tranquilidade na saída do goleiro mexicano para fechar a goleada. Com o resultado, a Seleção Sub-20 encerrou a passagem pela Espanha com três vitórias em três jogos. Além do 4 a 0 sobre o México, o Brasil venceu a Dinamarca por 4 a 1 e os Estados Unidos por 2 a 0.

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