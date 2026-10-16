Martinelli, do Fluminense, vira assunto após lesão: 'Quase impossível'
Jogador deixou o campo com dores contra o Palmeiras
O Fluminense divulgou que Martinelli, meio-campista da equipe, sofreu uma lesão no joelho durante o jogo contra o Palmeiras, e a situação repercutiu nas redes sociais. A partida válida pela semifinal da Libertadores, realizada na última quarta-feira (14), terminou em vitória dos visitantes no Maracanã, com gols de Flaco López e Marlon Freitas, além do tento de Wesley Natã para os comandados de Marcão.
Veja alguns comentários:
Saiba os detalhes da lesão de Martinelli
O Fluminense informou nesta sexta-feira (16) que o volante Martinelli sofreu uma torção no joelho esquerdo durante a partida contra o Palmeiras, na última quarta-feira (14). O jogador já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho, e o retorno aos gramados dependerá da evolução do quadro.
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O camisa 8 deixou o Maracanã com dores na região após a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, pelo jogo de ida da semifinal da Conmebol Libertadores. O volante já vinha convivendo com um incômodo no joelho esquerdo nos últimos dias.
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Martinelli foi substituído no intervalo da partida. Apesar das dores, o jogador deixou o estádio andando normalmente e sem a necessidade de imobilização na perna. O Fluminense não informou um prazo para o retorno do atleta.
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Antes do jogo de volta contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira (21), no Nubank Parque, o Tricolor enfrenta o Santos, no Maracanã, no domingo (18), às 16h (de Brasília).
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