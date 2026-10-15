Mattheus Montenegro é absolvido pelo STJD por críticas à arbitragem do Fla-Flu
Dirigente havia sido denunciado pelas declarações após o clássico e poderia receber suspensão de até 180 dias
Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense, foi absolvido pela Quarta Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta quinta-feira (15), pelas críticas à arbitragem do Fla-Flu. Por dois votos a um, os auditores decidiram não punir o dirigente pelas declarações após a derrota tricolor por 1 a 0, no domingo (11), no Maracanã.
Montenegro havia sido denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. O presidente corria risco de suspensão de 15 a 180 dias.
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Auditores entendem que críticas não atingiram a honra dos árbitros
A maioria da comissão considerou que as declarações de Montenegro foram direcionadas ao desempenho da arbitragem, sem questionar a integridade dos profissionais. A defesa do presidente sustentou que ele não fez acusações de favorecimento nem atacou a reputação dos árbitros.
Depois do clássico, o dirigente classificou a atuação da equipe de arbitragem como "um lixo". A manifestação ocorreu em meio às reclamações do Fluminense sobre a não expulsão de Pulgar por uma entrada em Rodrigo Castillo e dois possíveis pênaltis não marcados.
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O entendimento vencedor foi de que, apesar das palavras utilizadas, Montenegro exerceu o direito de crítica à atuação da arbitragem. A absolvição ocorreu em primeira instância e ainda cabe recurso ao Pleno do STJD.
Pulgar também é absolvido por entrada em Castillo, do Fluminense
Na mesma sessão, Pulgar foi absolvido por unanimidade pela entrada em Castillo. O volante do Flamengo havia sido denunciado por jogada violenta, com base no artigo 254 do CBJD, após atingir o joelho do atacante do Fluminense com a sola da chuteira e receber cartão amarelo.
Os auditores entenderam que não caberia ao tribunal alterar a punição de uma jogada percebida e avaliada pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein durante a partida. Com a decisão, o chileno não recebeu suspensão pelo lance.
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