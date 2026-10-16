A América do Sul está a um passo de ver apenas times brasileiros nas finais de suas duas competições continentais. Nesta quinta-feira o Flamengo passou longe de fazer um grande jogo, mas não correu grandes riscos contra o Estudiantes em La Plata e voltou com um empate em 0 a 0. Decidirá a vaga no Maracanã semana que vem com enormes possibilidades de ir para a decisão.

O Palmeiras nesta quarta-feira deu um passo maior ainda ao vencer o Fluminense no Maracanã. Decidirá em seus domínios semana que vem precisando apenas de um empate.

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Atlético muito perto da decisão da Sula

Na Sul-Americana, o Galo está praticamente na final porque venceu em casa o Montevideo City Torque por 3 a 0. O Vasco conseguiu um feito ainda maior ao vencer o Boca Juniors na Bombonera.

O continente vê um domínio absoluto dos clubes brasileiros. Nem os mais fortes de outros continentes conseguem competir. Claro que ainda é cedo para decretar as duas finais, mas o caminho está muito pavimentado para isso acontecer.

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Há também a consolidação de um domínio nacional, já muito falado, de Flamengo e Palmeiras. Os dois clubes mais poderosos do continente rumam para repetir a decisão de 2025. Se acontecer será a terceira vez que disputarão o título.

Não há sinal de que este domínio possa mudar, a não ser por iniciativas ainda a serem comprovadas como a SAF do Vasco, do Cruzeiro ou o projeto nebuloso do Santos de Neymar. Fora isso, nenhum sinal de outra força surgindo no horizonte.

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