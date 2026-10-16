Abel lidera e Seedorf é último: o aproveitamento dos técnicos do Brasileirão na carreira
Levantamento reúne o retrospecto geral dos 20 treinadores do torneio
Abel Ferreira, do Palmeiras, é o técnico em atividade na Série A do Campeonato Brasileiro com o melhor aproveitamento na carreira, considerando a soma de todos os clubes defendidos e competições disputadas. O português é seguido de perto por dois compatriotas: Artur Jorge (Cruzeiro) e Leonardo Jardim (Flamengo). No outro extremo da lista, o recém-contratado Clarence Seedorf, do Corinthians, registra o menor rendimento geral.
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O comandante alviverde contabiliza 394 vitórias, 160 empates e 162 derrotas em 716 partidas — das quais 411 foram disputadas no futebol brasileiro —, atingindo um aproveitamento consolidado de 62,48%. Seus colegas de país surgem na sequência: o cruzeirense conquistou 62,01% dos pontos disputados ao longo de 308 jogos na carreira, enquanto o rubro-negro ostenta 61,83% em 644 compromissos.
Logo abaixo do trio luso, o levantamento traz uma sequência de nomes brasileiros já consagrados: Tite (Botafogo), Cuca (Santos), Rogério Ceni (Bahia), Renato Gaúcho (Grêmio) e Dorival Júnior (São Paulo), todos com retrospecto superior a 55% dos pontos em suas respectivas trajetórias.
Sem treinar desde 2019, Seedorf ostenta 40,74% de aproveitamento em sua caminhada à beira do gramado, na qual passou por Milan, Shenzhen FC, Deportivo La Coruña e pela seleção de Camarões. No entanto, o holandês e a torcida corintiana podem se apegar a um espelho positivo: Pedro Emanuel, do Vasco. Embora figure com a segunda menor marca do ranking (44,39%), o português iniciou seu trabalho em São Januário com bons resultados e tende a elevar seu retrospecto de forma considerável.
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Ranking de aproveitamento dos técnicos do Brasileirão
- Abel Ferreira (Palmeiras) – 62,48% de aproveitamento
- Artur Jorge (Cruzeiro) – 62,01% de aproveitamento
- Leonardo Jardim (Flamengo) – 61,83% de aproveitamento
- Tite (Botafogo) – 60,98% de aproveitamento
- Cuca (Santos) – 57,79% de aproveitamento
- Rogério Ceni (Bahia) – 57,73% de aproveitamento
- Renato Gaúcho (Grêmio) – 57,30% de aproveitamento
- Dorival Júnior (São Paulo) – 56,06% de aproveitamento
- Eduardo Domínguez (Atlético-MG) – 53,88% de aproveitamento
- Rafael Guanaes (Mirassol) – 52,62% de aproveitamento
- Rafael Lacerda (Chapecoense) – 51,78% de aproveitamento
- Odair Hellmann (Athletico-PR) – 51,63% de aproveitamento
- Fernando Seabra (Coritiba) – 50,39% de aproveitamento
- Eduardo Baptista (Internacional) – 50,25% de aproveitamento
- Thiago Carpini (Remo) – 50,23% de aproveitamento
- Vagner Mancini (RB Bragantino) – 48,84% de aproveitamento
- Jair Ventura (Vitória) – 47,29% de aproveitamento
- Marcão (Fluminense) – 46,33% de aproveitamento
- Pedro Emanuel (Vasco) – 44,39% de aproveitamento
- Clarence Seedorf (Corinthians) – 40,74% de aproveitamento
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