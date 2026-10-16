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Abel lidera e Seedorf é último: o aproveitamento dos técnicos do Brasileirão na carreira

Levantamento reúne o retrospecto geral dos 20 treinadores do torneio

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 09:55
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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, no banco de reservas durante Palmeiras x Corinthians.
Com mais da metade da carreira à frente do Palmeiras, Abel Ferreira tem o melhor aproveitamento entre os técnicos do Brasileirão (Foto: Renato Padalka / Ekobanpress / Folhapress)

Abel Ferreira, do Palmeiras, é o técnico em atividade na Série A do Campeonato Brasileiro com o melhor aproveitamento na carreira, considerando a soma de todos os clubes defendidos e competições disputadas. O português é seguido de perto por dois compatriotas: Artur Jorge (Cruzeiro) e Leonardo Jardim (Flamengo). No outro extremo da lista, o recém-contratado Clarence Seedorf, do Corinthians, registra o menor rendimento geral.

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O comandante alviverde contabiliza 394 vitórias, 160 empates e 162 derrotas em 716 partidas — das quais 411 foram disputadas no futebol brasileiro —, atingindo um aproveitamento consolidado de 62,48%. Seus colegas de país surgem na sequência: o cruzeirense conquistou 62,01% dos pontos disputados ao longo de 308 jogos na carreira, enquanto o rubro-negro ostenta 61,83% em 644 compromissos.

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Logo abaixo do trio luso, o levantamento traz uma sequência de nomes brasileiros já consagrados: Tite (Botafogo), Cuca (Santos), Rogério Ceni (Bahia), Renato Gaúcho (Grêmio) e Dorival Júnior (São Paulo), todos com retrospecto superior a 55% dos pontos em suas respectivas trajetórias.

Sem treinar desde 2019, Seedorf ostenta 40,74% de aproveitamento em sua caminhada à beira do gramado, na qual passou por Milan, Shenzhen FC, Deportivo La Coruña e pela seleção de Camarões. No entanto, o holandês e a torcida corintiana podem se apegar a um espelho positivo: Pedro Emanuel, do Vasco. Embora figure com a segunda menor marca do ranking (44,39%), o português iniciou seu trabalho em São Januário com bons resultados e tende a elevar seu retrospecto de forma considerável.

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Seedorf orientado jogadores em treino do Corinthians
Seedorf iniciou o trabalho à frente do Corinthians nesta semana (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

➡️ Mais derrotas que vitórias: raio-X do histórico de Diniz na Série A do Brasileirão

Ranking de aproveitamento dos técnicos do Brasileirão

  1. Abel Ferreira (Palmeiras) – 62,48% de aproveitamento
  2. Artur Jorge (Cruzeiro) – 62,01% de aproveitamento
  3. Leonardo Jardim (Flamengo) – 61,83% de aproveitamento
  4. Tite (Botafogo) – 60,98% de aproveitamento
  5. Cuca (Santos) – 57,79% de aproveitamento
  6. Rogério Ceni (Bahia) – 57,73% de aproveitamento
  7. Renato Gaúcho (Grêmio) – 57,30% de aproveitamento
  8. Dorival Júnior (São Paulo) – 56,06% de aproveitamento
  9. Eduardo Domínguez (Atlético-MG) – 53,88% de aproveitamento
  10. Rafael Guanaes (Mirassol) – 52,62% de aproveitamento
  11. Rafael Lacerda (Chapecoense) – 51,78% de aproveitamento
  12. Odair Hellmann (Athletico-PR) – 51,63% de aproveitamento
  13. Fernando Seabra (Coritiba) – 50,39% de aproveitamento
  14. Eduardo Baptista (Internacional) – 50,25% de aproveitamento
  15. Thiago Carpini (Remo) – 50,23% de aproveitamento
  16. Vagner Mancini (RB Bragantino) – 48,84% de aproveitamento
  17. Jair Ventura (Vitória) – 47,29% de aproveitamento
  18. Marcão (Fluminense) – 46,33% de aproveitamento
  19. Pedro Emanuel (Vasco) – 44,39% de aproveitamento
  20. Clarence Seedorf (Corinthians) – 40,74% de aproveitamento
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