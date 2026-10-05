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Luxemburgo fica sem vaga no Senado; entenda ligação com Tocantins

Ex-treinador recebeu 4,11% dos votos e terminou na sétima colocação na disputa

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
05/10/2026 18:22
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Luxemburgo durante trabalho no Corinthians
Vanderlei Luxemburgo concorreu a uma vaga no Senado pelo Tocantins (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O técnico Vanderlei Luxemburgo, que acumula passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, não conseguiu se eleger para o Senado pelo Tocantins nas eleições deste domingo (4). Candidato pelo Podemos, o ex-treinador recebeu 67.987 votos, o equivalente a 4,11% dos votos válidos, e terminou a disputa na sétima colocação.

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As duas vagas destinadas ao estado ficaram com Eduardo Gomes, do PL, e Alexandre Guimarães, do MDB. Eduardo Gomes recebeu 450.191 votos, enquanto Alexandre Guimarães somou 316.786. Luxemburgo ficou atrás ainda de Eli Borges, Gaguim, Paulo Mourão e Ronaldo Dimas.

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Durante a campanha, Luxemburgo apresentou o esporte e a educação como algumas das pautas de sua candidatura e defendeu investimentos nessas áreas como instrumentos de transformação social.

— Esporte e educação são fundamentais. O esporte ajuda a tirar o jovem da marginalidade e a educação forma o cidadão. Quero trabalhar para ampliar essa estrutura e criar oportunidades para quem mais precisa — comenta Luxemburgo.

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➡️ Ídolos do Corinthians não conseguem se eleger nas eleições

Veja a lista dos senadores em Tocantins

  1. Eduardo Gomes (PL): 450.191 votos (27,22%)
  2. Alexandre Guimarães (MDB): 316.786 votos (19,16%)
  3. Eli Borges (Republicanos): 271.829 votos (16,44%)
  4. Gaguim (União): 255.548 votos (15,45%)
  5. Paulo Mourão (PT): 129.838 votos (7,85%)
  6. Ronaldo Dimas (PODE): 93.009 votos (5,62%)
  7. Vanderlei Luxemburgo (PODE): 67.987 votos (4,11%)
  8. Professor Osvaldo (PSOL): 35.722 votos (2,16%)
  9. Coronel Nilton Santos (NOVO): 14.558 votos (0,88%)
  10. Fábio Ribeiro (REDE): 7.802 votos (0,47%)
  11. Osvany Luz (Democrata): 4.943 votos (0,30%)
  12. Helio Rodrigues Bolsonaro (Democrata): 3.254 votos (0,20%)
  13. Apóstolo Flavio Braga (DC): 2.198 votos (0,13%)
  14. Brancos: 93.579 (4,85%)
  15. Nulos: 180.376 (9,36%)
Vanderlei Luxemburgo durante votação
Vanderlei Luxemburgo recebeu 67.987 votos na disputa pelo Senado no Tocantins (Foto: Reprodução)

Por que Luxemburgo concorreu no Tocantins?

Apesar de ter nascido em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, Vanderlei Luxemburgo mantém uma relação de longa data com o Tocantins, onde passou a morar com a família e realizou investimentos.

O treinador também é sócio-proprietário da TV Jovem, emissora afiliada à Record, e desenvolveu projetos na região, como o projeto cultural "Rotas e Tocantins".

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— Há 18 anos, vim ao Tocantins pela primeira vez. O encanto pelo seu povo e pela sua cultura foi imediato. Decidi investir e morar aqui com minha família, e de alguma forma contribuir com meu conhecimento a esta terra tão rica e cheia de oportunidades. Com a decisão de morar em Palmas, construí uma relação com a cidade e decidi contribuir de uma nova forma, através da política. Uma das minhas grandes vontades é colaborar para tornar o Tocantins um ambiente propício ao empreendedorismo, e um estado que valorize a sua juventude fortalecendo os jovens através do esporte e educação comentou o treinador em 2022 — explicou.

A tentativa de entrar para a política não começou em 2026. Em 2022, Luxemburgo chegou a cogitar uma candidatura ao Senado pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), mas recuou e não participou daquela eleição.

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Aos 74 anos, Vanderlei Luxemburgo construiu uma das carreiras mais vitoriosas entre os treinadores do futebol brasileiro. O técnico comandou três grandes clubes de São Paulo: Corinthians, Palmeiras e Santos. No Rio de Janeiro, teve passagens por Flamengo, Fluminense e Vasco.

Ao longo da trajetória, Luxemburgo conquistou cinco títulos do Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, nove Campeonatos Paulistas, além de outros estaduais. Fora do país, dirigiu o Real Madrid, da Espanha. O treinador também comandou a Seleção Brasileira e conquistou a Copa América.

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O último trabalho de Luxemburgo à beira do campo foi no Corinthians, em 2023. Em novembro de 2025, o treinador anunciou a aposentadoria após mais de 40 anos de carreira no futebol.

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