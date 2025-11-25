Luxemburgo anuncia aposentadoria como técnico e revela motivo; veja

Dono de uma carreira vitoriosa no futebol, Vanderlei Luxemburgo anunciou que vai colocar um ponto final em sua trajetória como treinador. Durante o programa "Galvão e Amigos", o agora ex-técnico declarou que a única exceção que o faria retornar às atividades seria trabalhar em condições semelhantes ao início de sua carreira.

Segundo o renomado treinador, a atual realidade do futebol o afastou dos gramados. A declaração confirma o encerramento de uma das carreiras mais marcantes de um treinador brasileiro no cenário mundial.

- Não quero mais ser técnico, não falei para ninguém até hoje. Estou aproveitando para falar no programa que eu larguei essa vida de técnico, não quero mais. Para eu voltar para o futebol, só teria uma condição: fazer o que sempre fiz com Telê Santana e com o Zagallo nos clubes onde trabalhei. Não quero ser inferior ao Diretor Executivo, que vai mandar e desmandar em mim - comentou Vanderlei Luxemburgo.

Luxemburgo acumula uma carreira vitoriosa no futebol mundial

Vanderlei iniciou sua carreira como treinador no Rio Branco-ES, onde conquistou seu primeiro título na carreira: Campeonato Capixaba de 1983. A conquista colocou o recém comandante em evidência, até que o Bragantino o contratou.

Sob o comando do Massa Bruta, Luxemburgo conquistou o Campeonato Paulista de 1990 e chegou a grande final do Campeonato Brasileiro de 1991, se consolidando entre os principais nomes da nova geração de treinadores no Brasil.

Foi no comando do Palmeiras que os títulos de maior expressão começaram a surgir. Entre as temporadas de 1993 e 1996, o ex-treinador conquistou dois Campeonatos Brasileiros, três títulos paulistas, além do Torneio Rio-São Paulo, com uma equipe que marcou época.

Após a trajetória vitoriosa pelo Verdão, Luxemburgo também alçou voos no rival Corinthians, onde garantiu a conquista do Brasileirão de 1998. As campanhas abriram as portas para o comando da Seleção Brasileira, onde se sagrou campeão da Copa América de 1999.

Em 2003, voltou ao protagonismo ao assumir o Cruzeiro e conquistar a Tríplice Coroa daquela temporada: Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Brasileirão. No ano seguinte, Luxemburgo assumiu o Real Madrid e comandou os "Galáticos", liderados por Ronaldo Fenômeno, Zidane e Beckham.

Além disso, o renomado treinador acumulou passagens marcantes por outros gigantes do futebol nacional, como Santos, Flamengo, Fluminense, Vasco, Atlético-MG, Grêmio, Sport e atuou também no futebol chinês. Seu último trabalho foi em 2023, no Corinthians, onde chegou às semifinais da Copa do Brasil.

