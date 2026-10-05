Ídolos do Corinthians não conseguem se eleger nas eleições

As eleições realizadas neste domingo (4) tiveram a participação de ex-jogadores de futebol e atletas de outras modalidades na disputa por cargos públicos. Com o fim da apuração, alguns nomes ligados à história do Corinthians não conseguiram conquistar uma vaga nas urnas.

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Além dos ídolos do Timão, outros jogadores que tiveram passagem pelo clube também ficaram fora dos cargos disputados. Finazzi e Edmundo estão entre os ex-atletas que concorreram nas eleições, mas não obtiveram votos suficientes para serem eleitos.

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Veja os nomes abaixo ligados ao Corinthians

Finazzi

Na disputa por uma cadeira de deputado federal pelo estado de São Paulo, o ex-atacante Finazzi (MDB) não foi eleito. O ex-jogador recebeu 0,01% dos votos, cerca de 1 mil, e ficou fora da lista de eleitos.

Com passagem pelo Corinthians entre 2007 e 2008, Finazzi disputou 39 partidas pelo clube e foi uma das principais referências ofensivas durante a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. No período, o Timão somou 13 vitórias, 11 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 42,7% dos pontos.

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Apesar da queda para a Série B ao fim de 2007, Finazzi teve bons números individuais com a camisa alvinegra. O atacante participou diretamente de 18 gols, com 16 marcados e duas assistências.

Dinei

Candidato a deputado estadual pelo Avante, em São Paulo, o ex-atacante Dinei da Fiel também não foi eleito para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). O ex-jogador recebeu 0,03% dos votos válidos, cerca de 6,3 mil votos, e ficou sem uma cadeira no Legislativo paulista.

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Identificado com o clube desde a infância, Dinei disputou 194 jogos pelo Corinthians e marcou 34 gols. O atacante é o único jogador a participar das conquistas de três dos cinco primeiros títulos brasileiros do Timão, em 1990, 1998 e 1999. Também conquistou os Paulistas de 1999 e 2001 e o Mundial de Clubes de 2000.

Vanderlei Luxemburgo

No Tocantins, o ex-técnico Vanderlei Luxemburgo (Podemos) disputou uma vaga no Senado, mas também não foi eleito. O ex-treinador recebeu 4,11% dos votos, cerca de 67,9 mil, e ficou fora das cadeiras destinadas ao estado no Congresso Nacional.

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Em três passagens pelo Corinthians, Vanderlei Luxemburgo conquistou o Campeonato Brasileiro de 1998 e o Campeonato Paulista de 2001. Em sua trajetória pelo clube, encerrada na última passagem, em 2023, o treinador comandou 172 jogos, com 76 vitórias, 45 empates e 51 derrotas, além de aproveitamento de 53% dos pontos.

Sob seu comando, o Corinthians marcou 292 gols, média de 1,70 por jogo, e sofreu 218, média de 1,27 por partida.

Vanderlei Luxemburgo comandou o Corinthians em três oportunidades (Foto: Rodrigo Coca/Corinthians)

Edmundo

O ex-atacante Edmundo (PSDB) não conquistou uma cadeira na Câmara dos Deputados pelo Rio de Janeiro. O ex-jogador recebeu 0,4% dos votos válidos, cerca de 35,7 mil, e terminou a disputa como não eleito para o cargo de deputado federal.

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Edmundo defendeu o Corinthians em 1996, emprestado pelo Flamengo. Pelo Timão, disputou 33 jogos e marcou 23 gols antes de se transferir para o Vasco da Gama.

Marcelinho Carioca

Candidato a deputado distrital no Distrito Federal pelo Republicanos, o ex-jogador Marcelinho Carioca também não obteve mandato nas urnas. O ex-atleta recebeu 0,15% dos votos válidos, aproximadamente 2,4 mil, e ficou fora das 24 cadeiras da Câmara Legislativa.

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Marcelinho Carioca disputou 433 jogos pelo Corinthians e marcou 206 gols, número que o coloca como o quinto maior artilheiro da história do clube. Em três passagens pelo Parque São Jorge, entre 1994 e 2001 e em 2006, conquistou oito títulos: quatro Paulistas, uma Copa do Brasil, dois Brasileiros e um Mundial de Clubes.

Conhecido por decidir jogos importantes, o meia marcou duas vezes na final da Copa do Brasil de 1995, contra o Grêmio, e balançou as redes nas duas decisões do Paulistão daquele ano, diante do Palmeiras. Em 1998, também marcou nos três jogos decisivos do Brasileirão contra o Cruzeiro. Sua despedida aconteceu em 2010, em amistoso contra o Huracán, no Pacaembu.