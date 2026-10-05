Ídolos do Corinthians não conseguem se eleger nas eleições
Ex-jogadores do Timão ficaram sem mandato
As eleições realizadas neste domingo (4) tiveram a participação de ex-jogadores de futebol e atletas de outras modalidades na disputa por cargos públicos. Com o fim da apuração, alguns nomes ligados à história do Corinthians não conseguiram conquistar uma vaga nas urnas.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Além dos ídolos do Timão, outros jogadores que tiveram passagem pelo clube também ficaram fora dos cargos disputados. Finazzi e Edmundo estão entre os ex-atletas que concorreram nas eleições, mas não obtiveram votos suficientes para serem eleitos.
Veja os nomes abaixo ligados ao Corinthians
Finazzi
Na disputa por uma cadeira de deputado federal pelo estado de São Paulo, o ex-atacante Finazzi (MDB) não foi eleito. O ex-jogador recebeu 0,01% dos votos, cerca de 1 mil, e ficou fora da lista de eleitos.
Com passagem pelo Corinthians entre 2007 e 2008, Finazzi disputou 39 partidas pelo clube e foi uma das principais referências ofensivas durante a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. No período, o Timão somou 13 vitórias, 11 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 42,7% dos pontos.
Apesar da queda para a Série B ao fim de 2007, Finazzi teve bons números individuais com a camisa alvinegra. O atacante participou diretamente de 18 gols, com 16 marcados e duas assistências.
Dinei
Candidato a deputado estadual pelo Avante, em São Paulo, o ex-atacante Dinei da Fiel também não foi eleito para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). O ex-jogador recebeu 0,03% dos votos válidos, cerca de 6,3 mil votos, e ficou sem uma cadeira no Legislativo paulista.
Identificado com o clube desde a infância, Dinei disputou 194 jogos pelo Corinthians e marcou 34 gols. O atacante é o único jogador a participar das conquistas de três dos cinco primeiros títulos brasileiros do Timão, em 1990, 1998 e 1999. Também conquistou os Paulistas de 1999 e 2001 e o Mundial de Clubes de 2000.
Vanderlei Luxemburgo
No Tocantins, o ex-técnico Vanderlei Luxemburgo (Podemos) disputou uma vaga no Senado, mas também não foi eleito. O ex-treinador recebeu 4,11% dos votos, cerca de 67,9 mil, e ficou fora das cadeiras destinadas ao estado no Congresso Nacional.
Em três passagens pelo Corinthians, Vanderlei Luxemburgo conquistou o Campeonato Brasileiro de 1998 e o Campeonato Paulista de 2001. Em sua trajetória pelo clube, encerrada na última passagem, em 2023, o treinador comandou 172 jogos, com 76 vitórias, 45 empates e 51 derrotas, além de aproveitamento de 53% dos pontos.
Sob seu comando, o Corinthians marcou 292 gols, média de 1,70 por jogo, e sofreu 218, média de 1,27 por partida.
Edmundo
O ex-atacante Edmundo (PSDB) não conquistou uma cadeira na Câmara dos Deputados pelo Rio de Janeiro. O ex-jogador recebeu 0,4% dos votos válidos, cerca de 35,7 mil, e terminou a disputa como não eleito para o cargo de deputado federal.
Edmundo defendeu o Corinthians em 1996, emprestado pelo Flamengo. Pelo Timão, disputou 33 jogos e marcou 23 gols antes de se transferir para o Vasco da Gama.
Marcelinho Carioca
Candidato a deputado distrital no Distrito Federal pelo Republicanos, o ex-jogador Marcelinho Carioca também não obteve mandato nas urnas. O ex-atleta recebeu 0,15% dos votos válidos, aproximadamente 2,4 mil, e ficou fora das 24 cadeiras da Câmara Legislativa.
Marcelinho Carioca disputou 433 jogos pelo Corinthians e marcou 206 gols, número que o coloca como o quinto maior artilheiro da história do clube. Em três passagens pelo Parque São Jorge, entre 1994 e 2001 e em 2006, conquistou oito títulos: quatro Paulistas, uma Copa do Brasil, dois Brasileiros e um Mundial de Clubes.
Conhecido por decidir jogos importantes, o meia marcou duas vezes na final da Copa do Brasil de 1995, contra o Grêmio, e balançou as redes nas duas decisões do Paulistão daquele ano, diante do Palmeiras. Em 1998, também marcou nos três jogos decisivos do Brasileirão contra o Cruzeiro. Sua despedida aconteceu em 2010, em amistoso contra o Huracán, no Pacaembu.
Corinthians
Diniz perde meia para duelo decisivo do CorinthiansHá 2 minutos
Futebol Nacional
Brasileirão de volta: veja as chances de título e rebaixamento do seu clubeHá 2 horas
Corinthians
Brasileirão: Corinthians enfrenta dois clássicos e seis duelos diretos contra o Z-4Há 3 horas
Fora de Campo
Eleições 2026: saiba os times do coração dos governadores eleitosHá 6 horas
Corinthians
Corinthians aposta em Yuri Alberto para fugir do rebaixamento no BrasileirãoHá 1 dia
Futebol Nacional
Eleições 2026: para qual time torcem os candidatos à presidência?Há 1 dia
Mais LANCE!