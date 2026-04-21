Lingard vira assunto em Barra x Corinthians: 'Se preparem'

Barra e Corinthians estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (21), em jogo importante da quinta fase da Copa do Brasil. Até aqui, melhor para o Timão, que vence por 1 a 0. Nas redes sociais, o inglês Jesse Lingard virou assunto entre os torcedores.

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Depois de uma cobrança de falta, Pedro Raúl escorou de cabeça e Lingard achou bela finalização para abrir o placar em Barra x Corinthians na Copa do Brasil. Foi o primeiro gol do jogador inglês com a camisa do Timão.

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Nas redes sociais, torcedores foram à loucura com o gol de Lingard. Veja o tento e os comentários abaixo:

Barra e Corinthians pela Copa do Brasil (Foto: Ricardo Trida/ UAI Foto/Folhapress)

Veja o lance e a reação dos torcedores

Onde assistir Barra x Corinthians

Barra e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (21), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). O confronto, válido pela quinta fase da Copa do Brasil, terá transmissão da Prime Vídeo. ➡️ Clique aqui para assistir

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O Corinthians é o atual campeão da competição após vencer o Vasco na final do ano passado. O momento do Timão, ao menos no Campeonato Brasileiro, no entanto, é ruim, com a equipe presente na zona de rebaixamento.

Por outro lado, sob o comando do técnico Fernando Diniz, o Corinthians ainda não perdeu. Até aqui, a equipe venceu Platense e Santa Fe e empatou com Palmeiras e Vitória. Um dos pontos positivos é o desempenho defensivo: o time ainda não sofreu gols sob o comando do treinador.

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