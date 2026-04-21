Atitude de jogadores do Vasco em jogo contra o Paysandu repercute: 'Crise'
Duelo é válido pela quinta fase da Copa do Brasil
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Vasco e Paysandu estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (21), em jogo válido pela quinta fase da Copa do Brasil. No primeiro tempo, uma cena entre jogadores do Cruz-Maltino chamou muita atenção dos torcedores nas redes sociais.
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No final da primeira etapa, Thiago Mendes e Pumita Rodriguez tiveram uma forte discussão. Na descida para o vestiário, o volante e o lateral tiveram que ser contidos por companheiros. O Vasco foi pressionado pelo Paysandu nos primeiros 45 iniciais, principalmente com jogadas pelo lado do uruguaio.
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Nas redes sociais, a cena entre os jogadores do Gigante da Colina rapidamente viralizou. Veja o vídeo e os comentários abaixo:
Veja a cena e a repercussão
Onde assistir Paysandu x Vasco
O Vasco viaja para o Pará para enfrentar o Paysandu nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil. A partida será transmitida pelo Sportv (TV Fechada), da GeTV (Youtube) e do Premiere (Pay-per-view).
O Vasco chega para a partida embalado após encerrar uma sequência de cinco jogos sem vitória. O Gigante da Colina venceu o São Paulo de virada por 2 a 1, em São Januário, e ganhou fôlego para o confronto. O técnico Renato Gaúcho ainda avalia a condição física dos jogadores para definir a equipe que mandará a campo, mas o elenco principal já viajou para Belém nesta segunda-feira (20).
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Já o Paysandu chega em bom momento. A equipe paraense, que disputa a Série C em 2026, está há três partidas sem perder, com uma vitória e dois empates no período. Sob o comando de Júnior Rocha, o Papão ocupa a sexta colocação da terceira divisão e tenta aproveitar o fator casa para largar na frente na Copa do Brasil.
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