Atitude da torcida do São Paulo com Roger Machado repercute: 'Vergonha'

O São Paulo de Roger Machado está enfrentando o Juventude, na noite desta terça-feira (21), em jogo válido pela quinta fase da Copa do Brasil. Antes da bola rolar, uma atitude de torcedores do Tricolor Paulista com o técnico Roger Machado repercutiu nas redes sociais.

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Como de costume, o telão do Morumbis anunciou o nome dos jogadores antes da bola rolar para o jogo do São Paulo. Os torcedores, em resposta, cantaram o nome dos atletas. Quando o nome de Roger Machado foi anunciado, o treinador foi muito vaiado, e o dirigente Rui Costa xingado.

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Nas redes sociais, a atitude dos torcedores antes mesmo da bola rolar chamou muita atenção. Veja os comentários abaixo sobre a postura da torcida do São Paulo com Roger Machado:

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Roger está pressionado no Tricolor (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Veja repercussão

Escalação do São Paulo de Roger Machado

O São Paulo de Roger Machado divulgou a escalação para enfrentar o Juventude em jogo que acontece nesta terça-feira, dia 21 de abril, pela ida da quinta fase da Copa do Brasil. Vale destacar que o Tricolor estreia nesta fase da competição.

Com Rafael no gol, a defesa do São Paulo de Roger Machado não conta com grandes surpresas. Lucas Ramon, Rafael Toloi, Alan Franco e Wendell foram as escolhas. Por outro lado, o meio-campo se tornou uma questão. Sem Marcos Antonio e Bobadilla, que eram as principais opções, Roger Machado precisou mudar sua estratégia.

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Luan, Danielzinho e Cauly completam o sistema, contando com Artur, Luciano e Calleri no ataque.

São Paulo chega pressionado por conta da oscilação de resultados, com bastante pressão por parte da torcida em cima do trabalho de Roger Machado. O Tricolor vem de uma derrota por 2 a 1 contra o Vasco, sofrida de virada.

O Juventude disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe de Caxias está na 11ª colocação da tabela, mas vem de vitórias recentes contra o Goiás e o CRB. O São Paulo de Roger Machado chega escalado com Rafael; Lucas Ramon, Rafael Toloi, Alan Franco e Wendell; Luan, Danielzinho e Cauly; Artur, Luciano e Calleri.