Futebol Nacional

Veja gol em Barra x Corinthians: Lingard marca pela primeira vez

Equipes estão se enfrentando nesta terça-feira

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 21/04/2026
22:33
Corinthians abriu o placar diante do Barra, no Estádio da Ressacada pela Copa do Brasil. (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)
Corinthians abriu o placar diante do Barra, no Estádio da Ressacada pela Copa do Brasil. (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)
O Corinthians está vencendo o Barra nesta terça-feira, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), em confronto, válido pela quinta fase da Copa do Brasil. No fim do primeiro tempo, o camisa 77 abriu o placar para o Timão.

Relacionadas

Matheuzinho bate com força e a bola desvia na barreira. Ligado na jogada, Pedro Raul ajeita de cabeça para dentro da área e encontra Lingard sozinho. O inglês pega na veia, de primeira, e abre o placar para o Corinthians na Ressacada.

➡️ Diniz relaciona joia de 17 anos para Corinthians x Barra; veja lista completa

Veja o gol:

➡️ Conheça o Barra FC, comandado por técnico ex-Corinthians e rival do Timão na Copa do Brasil

Confira as informações do jogo entre Barra x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA
BARRA X CORINTHIANS
COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: terça-feira, 21 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)
📺 Onde assistir: Prime Vídeo

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Luanderson Lima dos Santos (BA)
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (BA)

➡️ O olhar humano de Diniz: como a formação em psicologia pode ajudar o Corinthians

Corinthians
Partida está sendo disputada no estádio da Ressacada (Foto: Leandro Boeira / Avaí FC)

