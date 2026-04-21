Veja gol em Barra x Corinthians: Lingard marca pela primeira vez
Equipes estão se enfrentando nesta terça-feira
O Corinthians está vencendo o Barra nesta terça-feira, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), em confronto, válido pela quinta fase da Copa do Brasil. No fim do primeiro tempo, o camisa 77 abriu o placar para o Timão.
Relacionadas
- Corinthians
Titular do Corinthians deixa o jogo contra o Barra lesionado e preocupa
Corinthians21/04/2026
- Corinthians
Organizada do Corinthians detona ação da PM em Florianópolis: ‘Até quando?’
Corinthians21/04/2026
- Corinthians
Time reserva? Diniz define escalação do Corinthians para enfrentar o Barra
Corinthians21/04/2026
Matheuzinho bate com força e a bola desvia na barreira. Ligado na jogada, Pedro Raul ajeita de cabeça para dentro da área e encontra Lingard sozinho. O inglês pega na veia, de primeira, e abre o placar para o Corinthians na Ressacada.
➡️ Diniz relaciona joia de 17 anos para Corinthians x Barra; veja lista completa
Veja o gol:
➡️ Conheça o Barra FC, comandado por técnico ex-Corinthians e rival do Timão na Copa do Brasil
Confira as informações do jogo entre Barra x Corinthians
✅ FICHA TÉCNICA
BARRA X CORINTHIANS
COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: terça-feira, 21 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)
📺 Onde assistir: Prime Vídeo
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Luanderson Lima dos Santos (BA)
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (BA)
➡️ O olhar humano de Diniz: como a formação em psicologia pode ajudar o Corinthians
