Ausência de Neymar e presença de outro atacante no álbum da Copa repercutem
Página da Seleção Brasileira é divulgada nas redes sociais
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Imagens da página da Seleção Brasileira no álbum da Copa do Mundo de 2026 foram divulgadas nesta terça-feira (21). As primeiras edições chegaram primeiramente à Espanha e, conforme fotos que circulam nas redes sociais, o atacante Neymar está fora da edição.
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O camisa 10 do Santos foi ausência marcante nas últimas convocações do técnico Carlo Ancelotti que, desde que assumiu o comando da Seleção, nunca o chamou para a equipe. Diante do cenário, a produtora do álbum da Copa do Mundo optou por deixar Neymar de fora.
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Um caso curioso é que Rodrygo, atacante do Real Madrid que se lesionou recentemente e, por isso, está fora do Mundial, está no álbum. O fato não passou despercebido por torcedores, que repercutiram o caso nas redes sociais.
Veja abaixo:
Neymar de fora?
A convocação final da Seleção Brasileira para Copa do Mundo de 2026 acontece no próximo dia 18 de maio. Até o momento, a presença de Neymar segue incerta para a lista final do treinador Carlo Ancelotti. Vale destacar, que o camisa 10 do Santos ainda não foi selecionado pelo italiano.
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A principal justificativa para a ausência do estrelado jogador é a parte física. Neymar conviveu com lesões durante as últimas temporadas. Em 2026, ele segue na busca de destaque positivo na equipe do Santos.
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