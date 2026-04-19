Bayern de Munique vence o Stuttgart de virada e conquista o 35º título da Bundesliga

O Allianz Arena foi palco de uma demonstração de força, resiliência e do apetite insaciável do Bayern de Munique. Neste domingo (19), o gigante bávaro confirmou o seu favoritismo ao derrotar o Stuttgart por 4 a 2, resultado que sacramentou a conquista do 35º título da Bundesliga da história do clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A trajetória rumo ao troféu não poderia ter sido mais condizente com o estilo de jogo da equipe na temporada. Com um poderio ofensivo assustador de 109 gols marcados em apenas 30 rodadas, o Bayern entrou em campo precisando da vitória para celebrar o título antecipadamente. Apesar do susto inicial, quando o Stuttgart chegou a complicar a vida dos donos da casa, o "rolo compressor" bávaro ligou o motor na hora decisiva.

continua após a publicidade

Kompany, comemora a vitória do Bayern de Munique sobre o VfB Stuttgart (Foto: Alexandra Beier/AFP)

A partida teve contornos de drama, mas o Bayern transformou a pressão em euforia em um intervalo de apenas seis minutos. O time comandado por sua estrela ofensiva impôs um ritmo frenético na segunda etapa, desmontando a defesa adversária com toques rápidos e precisão cirúrgica. Os três gols marcados em sequência destruíram qualquer chance de reação do Stuttgart e levantaram a torcida no Allianz Arena, que já fazia a festa antes mesmo do apito final.

🤑 Aposte jogos de futebol pelo mundo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Com o placar de 4 a 2 consolidado, a equipe sacramentou uma campanha dominante. A marca de 109 gols anotados reflete o trabalho sólido do treinador e a qualidade individual de um elenco que, mais uma vez, provou não ter rivais à altura na Alemanha.

A conquista deste domingo reafirma a hegemonia absoluta do Bayern de Munique no cenário nacional. Com o 35º título na galeria, o clube bávaro amplia sua vantagem na liderança do ranking de maiores vencedores do país. A equipe agora se prepara para as rodadas finais, onde entra em campo apenas para cumprir tabela e celebrar junto ao seu torcedor a consolidação de uma temporada que ficará marcada pelo desempenho avassalador e pela eficiência implacável dentro das quatro linhas.