Jorginho vira assunto em Santos x Flamengo: 'Inexplicável'

Jorginho criticou a arbitragem após o empate por 2 a 2 entre Santos e Flamengo, nesta quinta-feira (8), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante reclamou da marcação de um pênalti para a equipe paulista, convertido por Neymar, e questionou a decisão do árbitro mesmo após a consulta ao VAR. O jogador foi expulso no lance.

— Na minha opinião, não era pênalti, mas sim falta em mim. Eu tomo um empurrão pelas costas, caio e nem caio com a mão na bola, mas sim ele chuta a bola no meu braço, que está meio aberto. Enfim, essa foi a decisão dele — declarou Jorginho após a partida.

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O Flamengo chegou a abrir 2 a 0 no placar, com gols de Danilo e Paquetá, mas viu o Santos reagir no segundo tempo. Neymar marcou duas vezes em cobranças de pênalti e garantiu o empate para o Peixe. Nas redes sociais, torcedores questionaram a atuação de Jorginho.

Veja a repercussão:

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Jorginho critica arbitragem após consulta ao VAR

Além de discordar da marcação da penalidade, Jorginho demonstrou insatisfação com a decisão do árbitro de manter o pênalti após revisar o lance no VAR. Para o volante, a revisão deveria ter resultado na anulação da infração.

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— Na minha opinião, ele conseguiu fazer o pior cenário possível. Conseguiu ir ao VAR, olhar e teve a possibilidade, a oportunidade de voltar, mas tomou a decisão de dar essa dupla penalidade. Então, não dá para voltar atrás. Dá só para seguir adiante e tentar melhorar — afirmou.

O meio-campista também questionou outros procedimentos da arbitragem durante o confronto. O jogador citou a contagem dos cinco segundos nos tiros de meta e apontou uma diferença entre a condução do primeiro e do segundo tempo.

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— Começa o jogo e não conta os cinco segundos do nosso tiro de meta. Está zero a zero, está tudo tranquilo. De repente, começa o segundo tempo, a bola mal sai e já começa a contagem dos cinco segundos. Com isso, acredito que já se diz muito, e você percebe de dentro de campo — disse.