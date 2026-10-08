Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Jorginho vira assunto em Santos x Flamengo: 'Inexplicável'

Neymar entrou no segundo tempo e marcou dois gols de pênalti

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 23:18
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Jorginho em ação durante Santos e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro
Jorginho em ação durante Santos e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Jorginho criticou a arbitragem após o empate por 2 a 2 entre Santos e Flamengo, nesta quinta-feira (8), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante reclamou da marcação de um pênalti para a equipe paulista, convertido por Neymar, e questionou a decisão do árbitro mesmo após a consulta ao VAR. O jogador foi expulso no lance.

— Na minha opinião, não era pênalti, mas sim falta em mim. Eu tomo um empurrão pelas costas, caio e nem caio com a mão na bola, mas sim ele chuta a bola no meu braço, que está meio aberto. Enfim, essa foi a decisão dele — declarou Jorginho após a partida.

continua após a publicidade

➡️ PC Oliveira dá veredito sobre polêmica em Santos x Flamengo

O Flamengo chegou a abrir 2 a 0 no placar, com gols de Danilo e Paquetá, mas viu o Santos reagir no segundo tempo. Neymar marcou duas vezes em cobranças de pênalti e garantiu o empate para o Peixe. Nas redes sociais, torcedores questionaram a atuação de Jorginho.

Veja a repercussão:

➡️ Veja gols em Santos x Flamengo: Danilo e Paquetá marcam

Jorginho critica arbitragem após consulta ao VAR

Além de discordar da marcação da penalidade, Jorginho demonstrou insatisfação com a decisão do árbitro de manter o pênalti após revisar o lance no VAR. Para o volante, a revisão deveria ter resultado na anulação da infração.

continua após a publicidade

— Na minha opinião, ele conseguiu fazer o pior cenário possível. Conseguiu ir ao VAR, olhar e teve a possibilidade, a oportunidade de voltar, mas tomou a decisão de dar essa dupla penalidade. Então, não dá para voltar atrás. Dá só para seguir adiante e tentar melhorar — afirmou.

O meio-campista também questionou outros procedimentos da arbitragem durante o confronto. O jogador citou a contagem dos cinco segundos nos tiros de meta e apontou uma diferença entre a condução do primeiro e do segundo tempo.

continua após a publicidade

— Começa o jogo e não conta os cinco segundos do nosso tiro de meta. Está zero a zero, está tudo tranquilo. De repente, começa o segundo tempo, a bola mal sai e já começa a contagem dos cinco segundos. Com isso, acredito que já se diz muito, e você percebe de dentro de campo — disse.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Savarino comemora gol na vitória do Fluminense sobre o Coritiba

Fora de Campo

Torcida do Fluminense reage à atuação de Savarino: 'Meu Deus'

Há 42 minutos
Rossi em ação durante Santos x Flamengo

Fora de Campo

Lance de Rossi com ex-Flamengo em campo pelo Santos viraliza: 'Acabou'

Há 1 hora
Leonardo Jardim em Santos e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Torcida do Flamengo manda recado a Jardim após empate com o Santos

Há 2 horas
PC Oliveira analisa polémica da arbitragem de Santos e Remo pela Copa do Brasil

Fora de Campo

PC Oliveira dá veredito sobre polêmica em Santos x Flamengo

Há 2 horas
Athletico-PR e Atlético-MG jogam pela 29ª rodada do Brasileirão (Foto: Robson Mafra/AGIF/Folhapress)

Futebol Nacional

Veja gols em Athletico-PR x Atlético-MG: Lyanco empata no final

Há 3 horas
Daronco e Gabigol durante Santos e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Decisão de Daronco em Santos x Flamengo irrita torcedores: 'Piada'

Há 3 horas
Mais LANCE!
Marta em documentário para a Netflix

Netflix anuncia documentário sobre Marta

Samuel Lino em ação durante Santos e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro

Gol perdido em Santos x Flamengo gera revolta: 'Não pode'

zinho espn

Zinho é duro ao comentar demissão de Diniz do Corinthians: 'Não acho'

corredores durante edição da new balance run

Do treino à prova: corrida de rua ganha espaço na rotina dos brasileiros

Alexandre Mendes e Renato Gaúcho

Auxiliar-técnico de Renato Gaúcho no Grêmio é preso em Porto Alegre

Baianinho de Mauá, jogador de sinuca — Foto: Marcos Ribolli

Baianinho de Mauá se envolve em acidente de trânsito em SP

Romário com o microfone do Charla Podcast

Romário comenta atrito de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus: 'Teria mandado'

Tite, técnico do Botafogo

Torcida do Botafogo manda recado a Tite após derrota para o Vasco

Ana Thais Matos - Globo

Ana Thaís Matos é sincera após demissão de Diniz no Corinthians: 'Nunca mais'

Giay e Bruno Henrique disputam a bola em partida entre Palmeiras e Flamengo no Maracanã

Inteligência Artificial crava placar de Palmeiras x Bahia e Santos x Flamengo

Dorival Júnior em ação

Torcida do São Paulo manda recado a Dorival Júnior após derrota

Tite à beira do campo em Botafogo x Vasco

Atitude de Tite em Botafogo x Vasco enlouquece torcedores: 'Inacreditável'

Bruno Arleu, árbitro de Botafogo e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro

Decisão da arbitragem em Botafogo x Vasco divide opiniões: 'Duvidoso'