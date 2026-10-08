Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Jorginho critica Daronco após empate do Flamengo: 'Não era pênalti, mas sim falta em mim'

Volante reclama de falta no lance do primeiro pênalti convertido por Neymar

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 22:55
Favorite o Lance! no Google

Jorginho questionou a decisão da arbitragem no lance que originou o primeiro gol do Santos no empate por 2 a 2 com o Flamengo, nesta quinta-feira (8), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O volante afirmou que sofreu uma falta antes de tocar com o braço na bola e discordou da marcação da penalidade, convertida por Neymar no segundo tempo. O jogador foi expulso após o lance.

"Na minha opinião, não era pênalti, mas sim falta em mim. Eu tomo um empurrão pelas costas, caio e nem caio com a mão na bola, mas sim ele chuta a bola no meu braço, que está meio aberto. Enfim, essa foi a decisão dele", declarou Jorginho após a partida.

O Flamengo havia aberto 2 a 0 de vantagem, mas viu o time paulista reagir após o intervalo. Neymar marcou duas vezes em cobranças de pênalti e garantiu o empate para o Santos.

continua após a publicidade

Jorginho critica decisão após consulta ao VAR

O volante também questionou a decisão do árbitro de manter a marcação após consultar o VAR. Na avaliação do jogador, a revisão poderia ter levado à mudança da decisão em campo.

"Na minha opinião, ele conseguiu fazer o pior cenário possível. Conseguiu ir ao VAR, olhar e teve a possibilidade, a oportunidade de voltar, mas tomou a decisão de dar essa dupla penalidade. Então, não dá para voltar atrás. Dá só para seguir adiante e tentar melhorar", afirmou.

Jorginho ainda apontou diferenças na condução da arbitragem durante a partida. O jogador citou a contagem dos cinco segundos nos tiros de meta e comparou o procedimento no primeiro e no segundo tempo.

continua após a publicidade

"Começa o jogo e não conta os cinco segundos do nosso tiro de meta. Está zero a zero, está tudo tranquilo. De repente, começa o segundo tempo, a bola mal sai e já começa a contagem dos cinco segundos. Com isso, acredito que já se diz muito, e você percebe de dentro de campo", disse.

O meio-campista prosseguiu com a crítica ao lembrar que o Flamengo vencia por 2 a 0 quando percebeu a mudança no procedimento.

"Só que, quando vira para o segundo tempo, com 2 a 0 para nós, a bola mal sai e já tem um braço levantado contando. Então, essas e outras coisas também são percebidas dentro de campo", completou.

Jorginho em Santos x Flamengo
Jorginho em Santos x Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Flamengo deixa escapar vantagem de dois gols

Apesar das reclamações com a arbitragem, Jorginho reconheceu que o Flamengo perdeu o controle da partida após começar bem e construir a vantagem no placar.

"Um jogo que a gente começa bem, tem o controle, cria chances e marca os gols. De repente, tudo muda. A gente começa a tomar decisões erradas, deixa de ter o controle do jogo e um episódio acaba mudando completamente a situação, infelizmente", avaliou.

Com o empate, o Rubro-Negro deixou escapar a oportunidade de conquistar a vitória fora de casa e abrir vantagem na liderança.

"Infelizmente, a gente não consegue sair daqui com a vitória. Mas somamos um ponto e continuamos na frente, com um ponto a mais e uma rodada a menos. Então, é seguir adiante", concluiu.

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Lucas Paquetá comete falta em Neymar em Santos x Flamengo pelo Brasileirão (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Futebol Nacional

Neymar e Paquetá discutem em campo em Santos x Flamengo

Há 18 minutos
Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, após partida contra o Santos

Flamengo

Jardim aponta erro da arbitragem em empate do Flamengo com o Santos: 'É cartão vermelho'

Há 27 minutos
Neymar comemorando gol em Santos e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro

Santos

Neymar avalia empate do Santos com o Flamengo: 'Melhor equipe do país'

Há 28 minutos
Rossi em ação durante Santos x Flamengo

Fora de Campo

Lance de Rossi com ex-Flamengo em campo pelo Santos viraliza: 'Acabou'

Há 34 minutos
Leonardo Jardim em Santos e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Torcida do Flamengo manda recado a Jardim após empate com o Santos

Há 58 minutos
Neymar comemora gol marcado em Santos x Flamengo

Futebol Nacional

Flamengo larga na frente, mas Neymar marca duas vezes e garante empate ao Santos

Há 1 hora
Mais LANCE!
Mattheus Montenegro durante entrevista à Fluminense TV

Fluminense adere ao protesto já adotado pelo Flamengo contra o fim das Bets

PC Oliveira analisa polémica da arbitragem de Santos e Remo pela Copa do Brasil

PC Oliveira dá veredito sobre polêmica em Santos x Flamengo

Daronco e Gabigol durante Santos e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro

Decisão de Daronco em Santos x Flamengo irrita torcedores: 'Piada'

Neymar em ação durante Santos e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro

Veja gols em Santos x Flamengo: Danilo, Paquetá e Neymar marcam

Samuel Lino em ação durante Santos e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro

Gol perdido em Santos x Flamengo gera revolta: 'Não pode'

Fluminense x Coritiba marca a estreia do novo gramado do Maracanã

VÍDEO: Fluminense fará estreia de novo gramado do Maracanã contra o Coritiba

Jogadores do Flamengo perfilados na Vila Belmiro

'Proibir não é proteger': Flamengo protesta contra MP das bets diante do Santos

Pulgar e Neymar em partida entre Flamengo e Santos em 2025

Neymar x Flamengo: relembre as vezes que o astro se declarou ao 'segundo time do coração'

Jogadores do Flamengo comemoram classificação na Copa do Brasil sub-20

Nos pênaltis, Flamengo elimina Vasco na Copa do Brasil sub-20; veja gols

Gol perdido por Pedro em Flamengo x Corinthians incomodou Felipe Melo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Jardim define substituto de Arrascaeta para Santos x Flamengo; veja escalação

Gabigol em ação em Santos x Flamengo, 1º turno do Brasileirão de 2025

Carrasco do Santos no passado, Gabigol pena em jogos contra o Flamengo

Leonardo Jardim e Filipe Luís, antecessor e sucessor no cargo de técnico do Flamengo

José Boto compara Filipe Luís a Leo Jardim: 'Muito limitado'

Jogadores durante Flamengo x Bragantino

Boto garante meia no Flamengo e faz alerta sobre gringos