Jorginho questionou a decisão da arbitragem no lance que originou o primeiro gol do Santos no empate por 2 a 2 com o Flamengo, nesta quinta-feira (8), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O volante afirmou que sofreu uma falta antes de tocar com o braço na bola e discordou da marcação da penalidade, convertida por Neymar no segundo tempo. O jogador foi expulso após o lance.

"Na minha opinião, não era pênalti, mas sim falta em mim. Eu tomo um empurrão pelas costas, caio e nem caio com a mão na bola, mas sim ele chuta a bola no meu braço, que está meio aberto. Enfim, essa foi a decisão dele", declarou Jorginho após a partida.

O Flamengo havia aberto 2 a 0 de vantagem, mas viu o time paulista reagir após o intervalo. Neymar marcou duas vezes em cobranças de pênalti e garantiu o empate para o Santos.

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Jorginho critica decisão após consulta ao VAR

O volante também questionou a decisão do árbitro de manter a marcação após consultar o VAR. Na avaliação do jogador, a revisão poderia ter levado à mudança da decisão em campo.

"Na minha opinião, ele conseguiu fazer o pior cenário possível. Conseguiu ir ao VAR, olhar e teve a possibilidade, a oportunidade de voltar, mas tomou a decisão de dar essa dupla penalidade. Então, não dá para voltar atrás. Dá só para seguir adiante e tentar melhorar", afirmou.

Jorginho ainda apontou diferenças na condução da arbitragem durante a partida. O jogador citou a contagem dos cinco segundos nos tiros de meta e comparou o procedimento no primeiro e no segundo tempo.

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"Começa o jogo e não conta os cinco segundos do nosso tiro de meta. Está zero a zero, está tudo tranquilo. De repente, começa o segundo tempo, a bola mal sai e já começa a contagem dos cinco segundos. Com isso, acredito que já se diz muito, e você percebe de dentro de campo", disse.

O meio-campista prosseguiu com a crítica ao lembrar que o Flamengo vencia por 2 a 0 quando percebeu a mudança no procedimento.

"Só que, quando vira para o segundo tempo, com 2 a 0 para nós, a bola mal sai e já tem um braço levantado contando. Então, essas e outras coisas também são percebidas dentro de campo", completou.

Jorginho em Santos x Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Flamengo deixa escapar vantagem de dois gols

Apesar das reclamações com a arbitragem, Jorginho reconheceu que o Flamengo perdeu o controle da partida após começar bem e construir a vantagem no placar.

"Um jogo que a gente começa bem, tem o controle, cria chances e marca os gols. De repente, tudo muda. A gente começa a tomar decisões erradas, deixa de ter o controle do jogo e um episódio acaba mudando completamente a situação, infelizmente", avaliou.

Com o empate, o Rubro-Negro deixou escapar a oportunidade de conquistar a vitória fora de casa e abrir vantagem na liderança.

"Infelizmente, a gente não consegue sair daqui com a vitória. Mas somamos um ponto e continuamos na frente, com um ponto a mais e uma rodada a menos. Então, é seguir adiante", concluiu.

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