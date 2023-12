Jogador do Santos, Stiven Mendoza teve seu carro incendiado, após a derrota por 2 a 1 contra o Fortaleza, que determinou o rebaixamento do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Lance! obteve imagens do veículo vandalizado no entorno da Vila Belmiro e os seguranças do estádio confirmaram que o automóvel pertence ao colombiano.