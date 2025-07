O Santos enfrenta o Sport neste sábado (26), às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife. O confronto, válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, pode ser um divisor de águas para o Peixe na competição. Para a partida, o técnico Cleber Xavier deve promover mudanças na equipe titular.

A primeira mudança será por necessidade. O atacante Guilherme sofreu uma contusão corto-contusa no tornozelo direito na partida contra o Internacional e está fora do jogo. Além dele, o zagueiro Gil, que recebeu o terceiro cartão amarelo mesmo estando no banco de reservas, também desfalca a equipe. Por fim, Willian Arão, com um edema muscular na panturrilha direita, não viaja para Recife.

Na última atividade antes da viagem para o confronto, o técnico Cleber Xavier comandou um treino tático com a provável equipe titular e ensaiou jogadas de bola parada.

Em relação ao time que foi derrotado pelo Internacional, João Schmidt segue na equipe, enquanto Tomás Rincón, que retorna de suspensão, reassume a vaga no meio-campo e Zé Rafael fica como opção no banco. Na lateral direita, Igor Vinicius aparece entre os titulares, com Escobar indo para o banco de reservas. Por fim, Barreal retorna ao time principal na vaga de Guilherme.

O provável Santos para o confronto, assim como publicou inicialmente o Diário do Peixe, é formado por: Gabriel Brazão, Igor Vinicius, João Basso, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Tomás Rincón e Neymar; Rollheiser, Barreal e Deivid Washington.

Cabe ressaltar que Gustavo Caballero, regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, está relacionado para partida e deve começar no banco de reservas.

Cleber Xavier está pressionado no cargo (Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)

Momento de crise

O Santos atravessa um momento turbulento dentro de campo. Apesar da vitória sobre o Flamengo na primeira partida após o Mundial de Clubes, o Peixe vem de duas derrotas consecutivas — uma delas sofrida para o Mirassol, por 3 a 0, e outra para o Internacional, na Vila Belmiro.

A equipe ocupa a 17ª colocação, com 14 pontos conquistados, somando quatro vitórias, dois empates e nove derrotas. O ataque marcou 13 gols, enquanto a defesa sofreu 19.

Uma vitória contra o Leão pode amenizar o ambiente no clube, que vive forte pressão, inclusive marcada por conflitos entre torcedores e jogadores, como o recente episódio envolvendo Neymar. Por outro lado, um resultado negativo tende a escancarar ainda mais a crise e aumentar a cobrança sobre o técnico Cleber Xavier.