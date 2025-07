Estratégia da torcida do Sport para provocar Neymar viraliza: ‘Cabulosa’

Sport e Santos se enfrentam, neste sábado (26), na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Brasileirão. Para a ocasião, a torcida do Leão prepara uma recepção "especial" para o atacante Neymar. Conforme divulgado nas redes sociais, os torcedores prometem realizar uma série de provocações ao camisa 10 do Peixe.

Fotos compartilhadas através do X, antigo Twitter, mostram que os torcedores do Sport estão organizando distribuíções de máscaras com o rosto de Bruna Marquezine. A artisa é ex-namorada do jogador. Os dois viveram um romance durante 2012.

Além disso, a torcida do Leão também projeta expor cartazes com o troféu da Bola de Ouro junto com a seguinte mensagem: "Nunca terá". A provocação faz referência ao fato de Neymar nunca ter sido considerado melhor jogador do mundo pela premiação da revista francesa France Football.

Sport x Santos

A partida entre as equipes marca um disputa direta entre as últimas colocações do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro é o atual lanterna da competição, enquanto o Peixe é o primeiro time da zona de rebaixamento. As equipes somam respectivamente quatro e 14 pontos.

O Leão chega para o confronto após um empate com o Vitória por 2 a 2, fora de casa, na última rodada. Por outro lado, o Santos perdeu para o Internacional por 2 a 1, na Vila Belmiro, em uma partida que ficou marcada por um desentendimento entre Neymar e um torcedor alvinegro.

