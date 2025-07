Santos mandará jogo contra o Vasco no Morumbis pelo Brasileirão

O Santos mandará a partida contra o Vasco, marcada para o dia 17 de agosto, no Morumbis, às 16h (de Brasília). A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A decisão faz parte de um acordo firmado entre Santos e São Paulo, que prevê a permuta de mandos entre os clubes.

Pelo combinado, o Peixe poderá mandar até três jogos no estádio tricolor, enquanto o São Paulo terá o direito de atuar em três partidas na Vila Belmiro. A iniciativa visa atender torcedores e associados de diferentes regiões, promovendo maior aproximação entre os clubes e suas torcidas fora dos locais habituais.

O duelo contra o Juventude, disputado no Morumbis, também integrou o acordo. Com a confirmação do jogo contra o Vasco, resta ao Santos ainda uma data disponível para utilizar o estádio são-paulino até o fim do acordo.

Santos jogará contra o Vasco no Morumbis (Foto: Jota Erre/AGIF)

Santos utilizou o Allianz Parque em maio

Não é a primeira vez no ano que o Santos utiliza um estádio diferente da Vila Belmiro. Em maio, o Peixe mandou um confronto no Allianz Parque, a casa do Palmeiras. O Peixe recebeu o Ceará, na próxima pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Inicialmente, a diretoria do Alvinegro desejava mandar o jogo no Estádio do Pacaembu. No entanto, algumas burocracias, como o alvará vencido do estádio, impediram a realização da partida no local. Ainda assim, o clube queria contemplar a torcida da capital e, graças à boa relação com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, conseguiu encontrar uma solução.

São Paulo pode usar Vila Belmiro em datas com shows no Morumbis

O São Paulo tem um acordo com a Live Nation, renovado recentemente. Este contrato com a produtora prevê exclusividade do uso do estádio do Morumbis nos shows que pertencem a ela. Por conta disso, o Tricolor pode perder algumas datas neste ano por conta de eventos já marcados.

A ideia do Tricolor seria fazer uso da Vila Belmiro para mandar os jogos lá quando necessário. O time entende que a estrutura do estádio santista pode abraçar a torcida são-paulina nestas necessidades.