Decisão da arbitragem em Sport x Santos revolta web: ‘Que assalto’

Sport x Santos estão se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (26). Até aqui, melhor para os donos da casa, que vencem por 1 a 0 com gol de Dérik Lacerda após falha de Gabriel Brazão. No primeiro tempo, uma decisão da arbitragem causou revolta na web.

A situação do Santos no Campeonato Brasileiro está cada vez mais difícil. O Peixe está perdendo para o Sport, que até aqui não venceu nenhum jogo na competição. Porém, o destaque do jogo foi para uma decisão da arbitragem.

Já no fim da primeira etapa, Rincon perdeu o tempo da bola e fez falta em Dérik Lacerda. Em campo, o árbitro Rafael Klein deu apenas amarelo, mas o VAR chamou e ele acabou expulsando o jogador em Sport x Santos.

Veja o lance e a repercussão da web durante Sport x Santos

Escalações das equipes para a partida

A escalação do Peixe para Sport x Santos já demonstrava que teriam algumas mudanças tendo em vista o último treino da equipe antes do duelo. Entre elas, o retorno de Tomás Rincón ao meio de campo. O jogador cumpriu suspensão no último jogo por conta do acúmulo de cartões.

Com Brazão no gol, a defesa tem Igor Vinicius, João Basso, Luan Peres e Souza. Neymar, que emplaca uma sequência e tenta voltar a ser protagonista, chega na formação com João Schmidt e Rincón. A escalação é completada por Rollheiser, Barreal e Deivid Washington.

O Santos chega escalado para o jogo com Gabriel Brazão; Igor Vinicius, João Basso, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Tomás Rincón e Neymar; Rollheiser, Barreal e Deivid Washington.

Escalação do Sport

O Sport definiu a escalação para enfrentar o Peixe também. O time vai a campo com Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon, Igor Cariús, Christian Rivera, Zé Lucas, Lucas Lima, Chrystian Barletta, Matheusinho, Derik Lacerda.