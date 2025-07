Gabriel Bontempo dá resposta em campo e entra na briga por titularidade no Santos

O Santos empatou com o Sport por 2 a 2 em um jogo extremamente pegado, perigoso e movimentado que aconteceu neste sábado (26) na Ilha do Retiro. Um dos protagonistas do Peixe no jogo foi Gabriel Bontempo, de apenas 20 anos que entrou no segundo tempo e deu esperança ao time da Baixada em um momento complicado do confronto.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Com 33 minutos da etapa final, o jogador aproveitou o pivô de Neymar e diminuiu a vantagem do Sport no placar. Ganhado espaço na equipe principal do Santos, o jogador tem mostrado "por A mais B" o porquê de estar forte na fila para ganhar espaço como titular. Neste confronto, entrou após o intervalo no lugar de Souza.

Os números justificam. Além dos gols, as estatísticas de Bontempo contra o Sport chamaram atenção. De acordo com dados do Sofascore, Bontempo marcou um gol em sua única finalização ao gol. Além disso, ealizou 37 ações com a bola e teve alto aproveitamento nos passes: 26 certos em 29 tentativas (90%). Acertou os dois dribles que tentou, e venceu 3 dos 6 duelos pelo chão.

continua após a publicidade

Destaque no Sub-20, Bontempo começou a ganhar passagem entre os mais velhos nesta temporada. No Campeonato Brasileiro, foram 14 gols. Além do gol marcado contra o Sport, também soma uma assistência na competição.

➡️Com lei do ex e expulsão, Santos empata com Sport pelo Brasileirão e deixa o Z-4

Gabriel Bontempo renovou com o Santos até 2028 (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Gabriel Bontempo chamou atenção da Seleção Sub-20

Se no elenco do Santos, Gabriel Bontempo pede passagem, em outros radares o jogador também tem aparecido.

Na última semana, a joia foi convocada por Ramon Menezes para defender a Seleção Brasileira Sub-20. Esta será a última preparação antes da lista final para a Copa do Mundo da categoria, que será realizada no Chile, em setembro. A convocação é um reflexo do que Bontempo tem apresentado em campo, mesmo ainda sem o posto de titular na equipe principal do Peixe.