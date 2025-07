Natação: Caribé é único brasileiro classificado no 1º dia do Mundial

A natação estreou neste sábado (26) no Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura. O Brasil buscou a classificação em quatro provas diferentes. Guilherme Caribé foi o único brasileiro classificado da noite e disputa a semifinal dos 50m borboleta neste domingo, às 8h23 (de Brasília).

Confira os resultados dos brasileiros nas classificatórias do Mundial de Natação neste sábado (26)

400m LIVRES MASCULINO

O Brasil abriu a participação na natação do Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura com os 400m livres masculino. Stephan Steverink e Guilherme Cachorrão disputaram, respectivamente, nas baterias 4 e 5. Na primeira virada, Steverink passou em primeiro, depois, ele se manteve entre a quarta e sexta colocação. O brasileiro fechou a prova na sexta posição da bateria e o tempo de 3:47.93. No geral, ele foi 18º.

Já Cachorrão fez a primeira volta entre os atletas do meio da bateria. Em uma parcial de alto nível, ele passou a virar na nona colocação, sem conseguir reduzir o seu tempo. Ao final, o brasileiro ficou em nono, com o tempo de 3:48.94. No geral, ele foi 22º.

Com os resultados, os brasileiros não conquistaram vaga na final dos 400m livres masculino.

Cachorrão na Natação do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos 2025 (Foto: Satiro Sodré/CBDA)

400m LIVRES FEMININO

A primeira brasileira a disputar os 400m livres feminino foi Mafê Costa, na bateria três. Ela foi se mantendo entre as três primeiras até a metade da prova. Ao final, a brasileira cravou a quinta colocação, subindo para quarta com a desclassificação de uma atleta, e o tempo de 4:07.32. Ela conquistou a nona colocação geral.

Gabriele Ronacatto encerrou a campanha brasileira nos 400m neste sábado. Na quarta e última bateria, ela fez a primeira virada na nona colocação. Na metade da prova, ela subiu para a sétima colocação. Ao final, a brasileira fechou a bateria na oitava posição e o tempo de 4:10.37. Ela conquistou a 16º colocação geral.

Com os resultados, as brasileiras não se classificaram.

50m BORBOLETA MASCULINO

Um dos maiores destaques da Seleção Brasileira de natação, Guilherme Caribé estreou no Mundial de Esportes Aquáticos nos 50m borboleta, categoria que não é a sua especialidade. Ele integrou a nona bateria, ficando em quinto e marcando o tempo de 23.21. No geral, ele foi 12º, se classificando para a semifinal.

100m BORBOLETA FEMININO

Largando da raia zero da bateria quatro, Stephanie Balduccini fechou a prova na última colocação. Ela via a participação nos 100m borboleta como um aquecimento para as demais prova. Na classificação geral, ela ficou em 28ª e o tempo de 59.72, não se classificando para a semifinal.