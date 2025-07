Escalação do Santos: time tem mudanças para enfrentar o Sport pelo Brasileirão

O Santos definiu a escalação para enfrentar o Sport pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece na Ilha do Retiro, às 18h30 (de Brasília).

A escalação do Peixe já demonstrava que teriam algumas mudanças tendo em vista o último treino da equipe antes do duelo. Entre elas, o retorno de Tomás Rincón ao meio de campo. O jogador cumpriu suspensão no último jogo por conta do acúmulo de cartões.

Com Brazão no gol, a defesa tem Igor Vinicius, João Basso, Luan Peres e Souza. Neymar, que emplaca uma sequência e tenta voltar a ser protagonista, chega na formação com João Schmidt e Rincón. A escalação é completada por Rollheiser, Barreal e Deivid Washington.

William Arão, Guilherme e Gil são os desfalques para o jogo deste domingo.

O Sport vive um pesadelo nesta edição de Brasileirão. Em 14 jogos disputados, o Leão ainda não conseguiu vencer e foi derrotado dez vezes. Atualmente com quatro pontos conquistados, o clube é o lanterna da competição com sobras. Na última rodada, arrancou um empate contra o Vitória no final da partida.

O Santos, por sua vez, também segue em um momento turbulento dentro de campo. Apesar de ter vencido o Flamengo na primeira partida pós Mundial de Clubes, o Peixe vem de uma sequência de duas derrotas, sendo uma sofrida para o Mirassol por 3 a 0 e outra para o Internacional dentro da Vila Belmiro. Assim como seu oponente, a equipe santista se encontra na zona de rebaixamento, porém com 14 pontos conquistados.

Veja a escalação do Santos

O Santos chega escalado para o jogo com Gabriel Brazão; Igor Vinicius, João Basso, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Tomás Rincón e Neymar; Rollheiser, Barreal e Deivid Washington.

Escalação do Sport

O Sport definiu a escalação para enfrentar o Peixe também. O time vai a campo com Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon, Igor Cariús, Christian Rivera, Zé Lucas, Lucas Lima, Chrystian Barletta, Matheusinho, Derik Lacerda.