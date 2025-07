O atacante Gustavo Caballero, reforço do Santos para a temporada, foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para estrear com a camisa do Peixe. O jogador, inclusive, integra a delegação santista em Recife para o confronto com o Sport.

Caballero sempre manifestou o desejo de defender o Alvinegro Praiano e chegou como o terceiro reforço do clube nesta janela de transferências. Antes dele, o Santos já havia anunciado o lateral-direito Igor Vinícius e o volante Willian Arão.

Natural de San Lorenzo, no Paraguai, Caballero iniciou a carreira no Deportivo Capiatá, em 2019, e também atuou pelo Sportivo Ameliano antes de chegar ao Nacional, em 2022. Na equipe de Assunção, ganhou protagonismo.

Atuando preferencialmente pela ponta direita, o jovem paraguaio se destacou pela velocidade, força física e faro de gol. Na atual temporada, marcou 10 gols em 24 partidas. O bom desempenho o levou à Seleção Olímpica Paraguaia, com a qual disputou os Jogos Olímpicos de 2024.

Duelo contra o Sport

O Santos enfrenta o Sport neste sábado (26), às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife. O confronto, válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, pode ser um divisor de águas para o Peixe na competição.

A equipe atravessa um momento turbulento dentro de campo. Apesar da vitória sobre o Flamengo na primeira partida após o Mundial de Clubes, o Peixe vem de duas derrotas consecutivas — uma delas sofrida para o Mirassol, por 3 a 0, e outra para o Internacional, na Vila Belmiro.

A equipe ocupa a 17ª colocação, com 14 pontos conquistados, somando quatro vitórias, dois empates e nove derrotas. O ataque marcou 13 gols, enquanto a defesa sofreu 19.

Uma vitória contra o Leão pode amenizar o ambiente no clube, que vive forte pressão, inclusive marcada por conflitos entre torcedores e jogadores, como o recente episódio envolvendo Neymar. Por outro lado, um resultado negativo tende a escancarar ainda mais a crise e aumentar a cobrança sobre o técnico Cleber Xavier.