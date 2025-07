Com lei do ex e expulsão, Santos empata com Sport pelo Brasileirão e deixa o Z-4

Sport e Santos empataram por 2 a 2 em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, que aconteceu neste sábado (26) na Ilha do Retiro.

continua após a publicidade

Com expulsão, lei do ex e gol quase nos minutos finais, o Santos saiu do Z-4 e está na 16ª posição, com 15 pontos. O Sport segue na lanterna, agora com cinco.

Como foi Sport x Santos pelo Brasileirão

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O Sport precisou de apenas três minutos para abrir o placar. Após uma falha bizarra de Gabriel Brazão na saída de bola, o lanterna do Campeonato Brasileiro marcou com Derik Lacerda. Mentalmente, o gol do Leão da Ilha desestabilizou o Santos. Com bastante dificuldade na recomposição, o Sport passou a pressionar intensamente.

continua após a publicidade

A pressão continuou. Aos 16 minutos, Barletta voltou a assustar, mas desta vez Brazão apareceu melhor e fez a defesa. O Santos mal assustou no desenrolar do primeiro tempo. Quando começou a ameaçar avançar mais, o Leão da Ilha adotou uma postura diferente.

O time de Daniel Paulista recuou um pouco mais, enquanto jogadores como Neymar tentavam movimentar mais o jogo, mas sem oferecer perigo, de fato. O clima esquentou nos minutos finais da primeira etapa, com uma expulsão para o lado santista. Após uma falta em cima de Derik Lacerda, autor do gol do Sport, Rincón levou cartão vermelho e deixou o Santos com um a menos.

continua após a publicidade

Sport abriu o placar na falha da defesa do Santos (Foto: Marlon Costa/AGIF)

O segundo tempo voltou com modificações para ambos os lados. O Sport assustou com Ramírez balançando as redes apenas três minutos após a volta do intervalo, mas a arbitragem alegou impedimento e o gol não foi contabilizado.

O Santos tentou responder com alguns contra-ataques. Caballero fazia sua estreia e tentava imprimir velocidade, mas o Leão da Ilha soube se defender. Nessas arrancadas, as equipes foram perdendo ritmo, e o jogo começou a ficar truncado.

(Foto: Marlon Costa/AGIF)

O Sport voltou a reagir. Aos 24 minutos do segundo tempo, após uma jogada trabalhada que passou por vários jogadores da equipe, Matheusinho encaixou um ótimo passe para Lucas Lima, ex-Santos, que desviou na defesa do Peixe e ampliou o placar para o Leão da Ilha.

Em resposta ao gol, Neymar apareceu minutos depois e arriscou, tendo o azar da bola ser travada pela defesa do Sport.

Gabriel Bontempo, que tem se destacado nos últimos jogos do Santos, trouxe um ar de esperança. Com 33 minutos da etapa final, o jogador aproveitou o pivô de Neymar e diminuiu a vantagem do Sport no placar.

A partida seguiu brigada até o final. Em um jogo que caminhava para terminar em mais uma derrota para o Santos, João Basso aparece aos 42 minutos. O zagueiro passou por todo mundo da defesa de Recife e soltou a bomba. O gol foi checado pelo VAR, mas validado.

Com o empate, o Santos passa a respirar um pouco mais tranquilo e deixa a zona de rebaixamento.

✅ FICHA TÉCNICA

SPORT 2 X 2 SANTOS

17ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO



🗓️ Data e horário: 26/7/2025, 18h30min (de Brasília)

📍 Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

🥅 Gols: Derik (1-0), Lucas Lima (2-0), Gabriel Bontempo (2-1), João Basso (2-2)

🟨 Cartões amarelos: Lucas Lima, Zé Lucas (Sport), Escobar, Barreal (Santos)

🟥 Cartões vermelhos: Rincón (Santos)



⚽ ESCALAÇÕES



SPORT (Técnico: Daniel Paulista)

Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon, Igor Cariús, Christian Rivera, Zé Lucas (Pedro Augusto), Lucas Lima (Hyoran), Chrystian Barletta (Romarinho), Matheusinho (Atensio), Derik Lacerda (Ignacio Ramírez).

SANTOS (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão; Igor Vinicius (Caballero), João Basso, Luan Peres e Souza (Gabriel Bontempo); João Schmidt, Tomás Rincón e Neymar; Rollheiser, Barreal e Deivid Washington (Tiquinho Soares).