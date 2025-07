Mayke está de saída do Palmeiras. O lateral-direito acertou as últimas burocracias com o Santos nas últimas horas e solicitou a liberação imediata do clube. A tendência é que o negócio seja oficializado pelas partes envolvidas nos próximos dias.

Com contrato válido até dezembro de 2025, Mayke já estava liberado para assinar um pré-acordo com outras equipes. A expectativa é que o vínculo com o Peixe tenha duração de 30 meses, ou seja, até o fim de 2027. Agora, o jogador e seu estafe tentam a liberação imediata, e a tendência é que as tratativas tenham um desfecho positivo.

No Palmeiras desde 2017, Mayke tinha o desejo de estender seu vínculo com o clube, principalmente pela boa adaptação e pela relação próxima com a comissão técnica liderada por Abel Ferreira. No entanto, passou a buscar mais minutos em campo — algo que não ocorreu nesta temporada após acumular lesões nos últimos meses.

Com a evolução de Giay, que assumiu a titularidade no setor, Mayke perdeu espaço na equipe e passou a disputar com Marcos Rocha a vaga de reserva imediato. Apesar de também poder atuar como ala pela direita, o jogador ficou atrás na hierarquia em relação a Felipe Anderson e Allan, recém-promovido ao elenco profissional.

Mayke, lateral do Palmeiras, encaminhou transferência para o Santos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Um dos jogadores mais experientes do grupo alviverde, o lateral se consolidou como um dos líderes do elenco. Ao todo, ele conquistou 12 títulos com a camisa alviverde, incluindo duas Libertadores, e soma oito gols e 25 assistências em 313 partidas disputadas.