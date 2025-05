Visita à Vila Belmiro: quanto custa ir ao estádio do Peixe

A Vila Belmiro, oficialmente chamada de Estádio Urbano Caldeira, é um dos palcos mais tradicionais do futebol brasileiro. Localizada no bairro de mesmo nome, na cidade de Santos (SP), a casa do Santos Futebol Clube oferece experiências de visitação que atraem torcedores de todo o Brasil e também turistas apaixonados pela história do futebol. Visite a Vila Belmiro: o Lance! te conta tudo sobre como funciona a compra de ingressos.

Além de ser o estádio onde atuaram Pelé, Pepe, Robinho, Neymar e tantos outros ídolos, a Vila abriga o Memorial das Conquistas, um museu completo com taças, camisas históricas, troféus internacionais e homenagens ao legado santista.

Preços para o tour: Visite a Vila Belmiro

O Santos oferece duas opções de visitação ao público, com valores acessíveis e experiências diferentes:

🏆 1. Memorial das Conquistas

Inteira: R$ 25,00

Meia-entrada: R$ 12,50

Neste tour na Vila Belmiro, o visitante tem acesso ao museu do clube, onde estão expostos troféus históricos, camisas de ídolos, chuteiras, documentos raros e uma linha do tempo interativa. A visita inclui uma visão panorâmica do gramado por uma das portas do estádio.

⚽ 2. Tour na Vila Belmiro (completo)

Inteira: R$ 50,00

Meia-entrada: R$ 25,00

Esse passeio na Vila Belmiro oferece uma experiência completa, que inclui:

Entrada no Memorial das Conquistas

Visita aos vestiários, sala de imprensa, área de aquecimento e túnel dos jogadores

Acesso à lateral do gramado e bancos de reservas

Acompanhamento por guias especializados, com explicações sobre a história do estádio e do clube

Quem tem direito à meia-entrada?

Crianças de 7 a 17 anos

Estudantes com carteirinha

Professores

Idosos (60+)

Sócios Rei do Santos

Pessoas com deficiência

Crianças de até 6 anos têm entrada gratuita.

Horários de funcionamento na Vila Belmiro

Memorial das Conquistas: terça a domingo, das 9h às 18h

terça a domingo, das 9h às 18h Tour na Vila: saídas a cada hora, das 10h às 17h

⚠️ Importante: em dias de jogos na Vila Belmiro, o Tour na Vila é suspenso, e o horário do Memorial pode sofrer alterações. Recomenda-se verificar a agenda no site oficial antes da visita.

Onde comprar os ingressos?

Os ingressos podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do Portão 15 da Vila Belmiro. Aceitam-se dinheiro, cartão de débito e crédito. Não é necessário agendamento prévio para visitantes individuais ou pequenos grupos (até 20 pessoas). Para grupos escolares ou agências de turismo, o ideal é agendar com antecedência.

Endereço da Vila Belmiro

📍 Rua Princesa Isabel, s/n – Vila Belmiro, Santos/SP

Por que visitar a Vila Belmiro?

Mais do que um estádio, a Vila Belmiro é um verdadeiro santuário do futebol brasileiro. É o local onde Pelé fez história, onde o Santos venceu Libertadores e onde nasceram gerações de craques.

Com a construção de um novo estádio prevista para os próximos anos no mesmo local, visitar a atual Vila Belmiro é uma oportunidade única de vivenciar um pedaço da história do futebol antes de sua transformação definitiva.