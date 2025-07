Brasil vence EUA e é campeão da Universíade no basquete

A seleção brasileira universitária de basquete derrotou os Estados Unidos por 94 a 88 na final da Universíade 2025, após reverter desvantagem de 26 pontos no placar. A partida ocorreu neste sábado (26), na região de Rhine-Ruhr, na Alemanha, garantindo ao Brasil seu segundo título na história da competição multiesportiva para atletas universitários.

continua após a publicidade

O time brasileiro conseguiu uma recuperação notável no último quarto. Quando restavam pouco mais de cinco minutos para o término do tempo regulamentar, os EUA lideravam por 76 a 57. Com uma cesta de três pontos de Reynan nos segundos finais, o Brasil igualou o marcador em 80 a 80, forçando a prorrogação.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na disputa extra, a equipe brasileira dominou completamente o jogo, superando os americanos por 35 a 13 e fechando o placar final em 94 a 88. O primeiro ouro brasileiro na competição havia sido conquistado em 1963, em Porto Alegre, estabelecendo um intervalo de 62 anos entre os títulos.

continua após a publicidade

A seleção nacional também acumula uma medalha de prata, obtida em 2023, além de três bronzes nos anos de 1967, 1973 e 1997. O elenco atual foi formado principalmente por atletas da UNICESUMAR-RJ/FEURJ, complementado por jogadores da UNICESUMAR-SP/FUPE, UFBRA-SP/FUPE e QUC-EUA.

"Sabíamos que ainda dava para buscar. Não desistimos em momento algum. Nosso time é muito unido e mereceu essa vitória. Vamos agradecer a Deus e festejar muito esse título", afirmou o armador Adyel Borges, um dos destaques da equipe brasileira.

continua após a publicidade

O jogo começou favorável ao Brasil, que venceu o primeiro quarto por 20 a 17. No segundo período, os americanos reagiram e viraram o placar para 43 a 29. A vantagem dos EUA aumentou ainda mais no terceiro quarto, que terminou com o marcador em 67 a 45.

Adyel Borges foi o cestinha brasileiro com 25 pontos. Reynan contribuiu com 18 pontos, incluindo a cesta de três decisiva que levou o jogo para a prorrogação. Zu Junior também teve participação importante, anotando 16 pontos na partida.

A Universíade 2025, que está sendo realizada na Alemanha, encerra suas atividades neste domingo (27). O Brasil se despede da competição com esta importante conquista no basquete universitário, superando os tradicionalmente favoritos Estados Unidos.