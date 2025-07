Santos registra Boletim de Ocorrência contra torcedor que discutiu com Neymar

O Santos emitiu nesta sexta-feira (25) uma nota oficial informando que o torcedor que protagonizou uma discussão com Neymar, ao final do jogo contra o Internacional, entrou na Vila Belmiro de forma irregular. Segundo apuração interna, Alex Sander Silva utilizou documentos de outra pessoa para adquirir ingresso e acessar o estádio, o que foi confirmado pelos dados do programa Sócio Rei e pelo sistema de reconhecimento biométrico do clube.

O comunicado afirma que Alex não é sócio do Santos e driblou os controles de entrada ao se apropriar das informações de terceiros. Diante da irregularidade, o clube registrou um boletim de ocorrência e encaminhou o caso às autoridades. A apuração agora está a cargo da Polícia Civil.

O episódio ganhou repercussão nas redes sociais após o torcedor aparecer em vídeo discutindo com Neymar à beira do campo, logo após o fim da partida. O camisa 10 respondeu de forma ríspida, e a situação só foi contida com a intervenção do goleiro João Paulo. No dia seguinte, Alex publicou um vídeo pedindo desculpas ao jogador e à torcida, embora tenha mantido críticas ao desempenho da equipe.

Em nota, o Santos reforçou que o sistema de reconhecimento facial foi implantado justamente para garantir a segurança de todos que frequentam o estádio, incluindo atletas, funcionários e torcedores. Novos posicionamentos oficiais serão divulgados após a conclusão das investigações por parte da polícia.

Confira a nota oficial do Santos

O Santos Futebol Clube informa que já adotou as providências necessárias para apurar os fatos ocorridos durante a partida contra o Internacional, realizada na Vila Belmiro, envolvendo o atleta Neymar da Silva Santos Jr. e o Sr. Alex Sander Silva.

A apuração interna identificou possíveis irregularidades na aquisição do ingresso pelo sr. Alex Sander Silva, que acessou o estádio utilizando documentos que não lhe pertencem, conforme registros do programa Sócio Rei e do sistema de biometria. Ressalta-se, inclusive, que ele não é sócio do Santos Futebol Clube.

Diante disso, o Clube registrou boletim de ocorrência nesta sexta-feira (25) e comunicou o caso às autoridades competentes, que darão prosseguimento à investigação. A medida foi tomada em conformidade com o que rege o Estatuto do Torcedor, que prevê a responsabilização de indivíduos que utilizem meios fraudulentos para ingresso em eventos esportivos.

Reiteramos que a implementação do sistema de reconhecimento facial visa garantir a segurança e integridade de atletas, colaboradores e torcedores que frequentam o estádio para trabalhar ou apoiar o Santos Futebol Clube.

A agremiação aguardará a apuração da Polícia Civil para fazer novas manifestações sobre o caso.