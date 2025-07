Cleber Xavier destaca apoio da diretoria e fala sobre pressão no Santos

Cleber Xavier falou sobre a pressão que o Santos está sofrendo e destacou o apoio da diretoria do clube no momento. O time empatou quase nos minutos finais contra o Sport neste sábado (26), se livrou do Z-4, mas vive uma situação complicada na temporada.

No Brasileirão, o Peixe venceu apenas quatro jogos, com nove derrotas e três empates - já incluindo este por 2 a 2 na Ilha do Retiro. O treinador falou sobre a fase e sobre o que tem dado esperanças neste momento. Para ele, o que o sustenta é o apoio interno da direção.

- Primeiramente, o que me sustenta é o apoio interno que tenho da direção, do presidente, da diretoria, e agora do Marlos, que chegou recentemente como executivo. Paralelamente a isso, também destaco a entrega e dedicação dos jogadores, principalmente dos mais experientes - disse Cleber Xavier.

Desde a pausa para o Mundial de Clubes, o treinador do Santos destacou que falava para o elenco que o foco nos próximos desafios da temporada seriam a parte mental e física da equipe.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

- Durante a parada, como já havia falado, o nosso foco foi recuperar o aspecto mental e físico da equipe. Aquela última partida, por exemplo, lá em Fortaleza, mostrou que ainda estávamos vivos na competição - disse.

- Temos feito bons jogos. Na partida em que fomos mal, perdemos com justiça, por três gols. Mas nas outras, apesar das boas atuações, os resultados não vieram - completou.

Durante sua fala, Cleber ainda destacou: entende que estão vivendo momentos complicados, mas teria em mente que ainda faltam pouco mais de dois terços do Brasileirão, o que pode mudar a rota do Santos na temporada.

- Estamos apenas entrando no segundo terço da competição. Há muitos pontos ainda em disputa. Mas é claro que não estamos onde gostaríamos. Não é uma posição confortável, não representa o que nossos jogadores merecem e, com certeza, não condiz com a grandeza do Santos - destacou.

(Foto: Jota Erre/AGIF)

Análise do jogo do Santos

Cleber Xavier analisou o empate do Santos. Com uma expulsão ainda no primeiro tempo, o Peixe terminou a partida com um jogador a menos em campo. O técnico explicou suas escolhas e mudanças. Vale destacar que além da expulsão, o time viu o lanterna da competição abrir o placar ainda nos primeiros minutos de jogo.

- Um acidente, a gente tomou um gol cedo, muda toda a situação do jogo. O Sport marca bem, fecha bem os espaços. Tem uma grande posse, mas não consegue penetração, e isso a gente já vinha pensando, para o segundo tempo, algumas alterações para poder dar uma agressividade maior e buscar o resultado - analisou.

- Conseguir empatar fora de casa te dá uma massa, uma sobrevida, te dá uma respiração para te seguir brigando por esse objetivo atual, agora, imediato - completou.