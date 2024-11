Músicas do Santos: conheça as canções de torcida mais famosas

As músicas da torcida do Santos expressam o amor e o respeito pela tradição e conquistas do clube. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 08:40 • São Paulo

A torcida do Santos FC é conhecida por sua devoção e pelo orgulho de apoiar um dos clubes mais históricos do Brasil. As canções entoadas pelos santistas refletem as glórias do passado, exaltam ídolos como Pelé e celebram o amor eterno pelo Peixe. Confira as cinco músicas do Santos mais emblemáticas da torcida, que embalam os jogos e fortalecem o vínculo com o clube.

“O Maior Time da Terra”

"O Maior Time da Terra" é uma música do Santos que exalta a história e a grandeza do clube, destacando o fato de o clube ter parado uma guerra e ser representado pelo Rei Pelé. Esse cântico é um orgulho para a torcida santista, que relembra as conquistas e a relevância do Santos como um dos maiores clubes do mundo.

Letra completa da música do Santos:

O meu Santos é sensacional

Só o Santos parou a guerra

Com Rei Pelé Bi Mundial, o maior time da Terra

É meu amor, primeiro amor, eterno amor, Santos

É meu amor, primeiro amor, eterno amor, Santos

“Vai Pra Cima Deles Santos”

"Vai Pra Cima Deles Santos" é uma música do Santos de incentivo que os torcedores entoam para motivar o time. Com uma letra que pede determinação e celebra o espírito de luta do Santos, essa canção é comum nos momentos de pressão, quando o time precisa de uma injeção de ânimo para buscar a vitória.

Letra completa da música do Santos:

Vai pra cima deles Santos

Vai com determinação

Tu que és o glorioso

Visto teu manto com amor e emoção

“Eu Vou Cantar Pro Mundo Inteiro”

Essa canção é uma declaração de amor dos torcedores ao Santos, celebrando o clube como o primeiro amor. É uma música do Santos que enaltece o orgulho santista e a vontade de levar o nome do clube para o mundo, destacando a história e a importância do Peixe no cenário do futebol.

Letra completa da música do Santos:

Eu vou cantar, pro mundo inteiro

Que o Santos, que o Santos é meu amor primeiro

E dale ôôô, dale dale ôôô

E dale ôôô, dale dale Santos

Meu primeiro amor

“A Semana Inteira”

"A Semana Inteira" é uma música do Santos que expressa a ansiedade e o orgulho dos santistas ao esperar pelos jogos do clube. A letra celebra a dedicação da torcida e a alegria de ver o time em campo, destacando o compromisso dos torcedores com o clube e a história rica de conquistas do Peixe.

Letra completa da música do Santos:

A semana inteira

Fiquei esperando

Pra te ver, Santista

Pra te ver gritando

Quando a gente torce soa até a camisa

Pra ver o Santos ganhar

O Santos ganhar

O Santos ganhar

Não é brincadeira no Brasil inteiro

Há sempre um guerreiro

Com o manto alvinegro

Com esta bela camisa

Sendo um santista vendo o Santos jogar

Restante da letra da música do Santos

Minha última mensagem

Quero que o Santos trave

Deixe sua glória, marcas, títulos, histórias

Pro mundo celebrar

São só 1 Recopa

2 Mundiais

2 Libertadores

8 Nacionais

Quando a gente é santista soa

Até a camisa pra ver o Santos ganhar

"Só da Santos"

"Só da Santos" é uma música do Santos feita pela torcida, representando a união e a força da torcida alvinegra. A música é cantada em uníssono pela Torcida Jovem, uma das principais organizadas do clube, incentivando todos os presentes a se levantarem e apoiarem o time. Com o refrão animado de "le le le le," a letra contagia os torcedores e cria uma atmosfera vibrante, empurrando o Santos para buscar a vitória. Esse cântico é especialmente entoado em momentos decisivos, quando o apoio da torcida pode fazer toda a diferença em campo.

Letra completa da música do Santos

Torcida jovem canta

Galera se levanta

E só dá Santos

Le le le le

Le le le le

Bota pra f***

Torcida jovem canta

Galera se levanta

E só dá Santos

Le le le le

Le le le le

Bota pra f***

Essas músicas do Santos representam o amor e a devoção da torcida santista pelo clube. Entoadas com paixão, elas criam uma atmosfera de celebração e respeito pela história e conquistas do clube, mostrando a lealdade dos torcedores em todos os momentos.