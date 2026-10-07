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Ídolo do Palmeiras manda recado a Messi após despedida

Felipe Melo e Messi se enfrentaram por suas respectivas seleções

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
07/10/2026 11:34
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Ex-zagueiro homenageou o argentino pelas redes sociais (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)
Ex-zagueiro homenageou o argentino pelas redes sociais (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)

Lionel Messi viveu, na última terça-feira (6), sua noite mais especial com a camisa da Argentina. O craque despediu-se da seleção no Monumental de Núñez, em um duelo amistoso contra a seleção de Benim. Nas redes sociais, Felipe Melo, ex-Palmeiras, publicou um agradecimento ao atacante.

Utilizando suas redes sociais, o ídolo do Verdão destacou um momento em que dividiu campo com o Camisa 10 do Inter Miami: o confronto entre Brasil x Argentina no dia 5 de setembro de 2009. A ocasião era um confronto pelas Eliminatórias para a Copa de 2010, em que a Amarelinha venceu por 3 a 1.

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Homenagem do ex-Palmeiras ao Messi

"Fala, rapaziada!
Hoje se despede da Seleção Argentina, para mim, o maior jogador da história do futebol que eu tive o privilégio de assistir e enfrentar dentro de campo.
Dentre as vezes em que nos enfrentamos nos gramados, deixo aqui essa homenagem a um momento especial, quando nos enfrentamos em Rosário, pelas Eliminatórias para a Copa de 2010, com a camisa de nossas respectivas seleções.
Meu respeito, meu muito obrigado e a minha humilde homenagem.
Obrigado por tanto, Messi. 👏🇦🇷"

Ídolo argentino participa dos três gols em sua despedida

A despedida também teve a assinatura do camisa 10 dentro de campo. No início do segundo tempo, Messi cobrou escanteio com precisão e encontrou Nicolás Otamendi, que subiu para cabecear e abrir o placar.

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Pouco depois, o craque voltou a aparecer. Messi recebeu pela esquerda e encontrou Nico Paz com um passe preciso. O meia dominou, cortou a marcação e finalizou rasteiro para ampliar a vantagem argentina.

O terceiro gol foi do próprio Messi. Após pênalti sofrido por Agustín Giay, o camisa 10 caminhou até a marca da cal e assumiu a cobrança. A finalização no ângulo encerrou a noite de maneira simbólica: com Messi fazendo aquilo que tantas vezes fez ao longo de mais de duas décadas com a camisa da Argentina.

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Ex-Palmeiras, Felipe Melo e Messi se enfrentaram nas Eliminatórias para a Copa de 2010 (Foto: Reprodução/Felipemelo)
Ex-Palmeiras, Felipe Melo e Messi se enfrentaram nas Eliminatórias para a Copa de 2010 (Foto: Reprodução/Felipemelo)
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