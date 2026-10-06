Veja o último gol de Lionel Messi com a seleção Argentina

A espetacular história de Lionel Messi com a camisa da Argentina chegou ao fim oficialmente nesta terça-feira (6). Em uma noite histórica no Monumental de Núñez, o camisa 10 se despediu da torcida argentina com uma atuação à altura de sua trajetória: marcou um golaço de pênalti, deu duas assistências e participou diretamente dos três gols da vitória por 3 a 0 sobre Benim.

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Como nos grandes jogos de todos os tempos, a despedida teve um momento digno de ser eternizado. Aos 29 minutos do segundo tempo, Messi assumiu a responsabilidade na cobrança de pênalti. Com a categoria que marcou sua carreira, deslocou o goleiro Dandjinou e colocou a bola no ângulo superior esquerdo, enquanto o arqueiro caiu para o outro lado.

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➡️ Veja gols da Argentina na despedida de Lionel Messi

Veja o gol:

O gol fechou a festa no Monumental, mas poderia não ter sido o único de Messi na noite. O craque ainda teve outras três oportunidades claras de balançar as redes e ampliar a vantagem argentina. Nada, porém, foi capaz de diminuir a dimensão de uma noite que começou muito antes de a bola rolar.

Desde o trajeto até o estádio, Messi já demonstrava a emoção de quem sabia estar vivendo um momento único. O camisa 10 foi às lágrimas dentro do ônibus que levava a delegação ao Monumental. Depois, emocionou-se novamente durante o hino nacional e, já em campo, viveu cada lance ao lado de mais de 85 mil torcedores.

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Messi participa dos três gols

A despedida também teve a assinatura do camisa 10 dentro de campo. No início do segundo tempo, Messi cobrou escanteio com precisão e encontrou Nicolás Otamendi, que subiu para cabecear e abrir o placar.

Pouco depois, o craque voltou a aparecer. Messi recebeu pela esquerda e encontrou Nico Paz com um passe preciso. O meia dominou, cortou a marcação e finalizou rasteiro para ampliar a vantagem argentina.

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O terceiro gol foi do próprio Messi. Após pênalti sofrido por Agustín Giay, o camisa 10 caminhou até a marca da cal e assumiu a cobrança. A finalização no ângulo encerrou a noite de maneira simbólica: com Messi fazendo aquilo que tantas vezes fez ao longo de mais de duas décadas com a camisa da Argentina.

Lionel Messi comemora o gol de pênalti que selou a vitória por 3 a 0 no Monumental (Foto: Luis Robayo / AFP)

Uma história que termina no topo

Foram 21 anos desde a estreia pela seleção principal até a última dança diante da torcida argentina. Nesse período, Messi atravessou derrotas dolorosas, críticas, finais perdidas e uma relação turbulenta com a própria seleção antes de transformar definitivamente sua história com a Albiceleste.

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A partir de 2021, vieram os títulos que faltavam. Copa América, Finalíssima e, principalmente, a Copa do Mundo de 2022. Messi ainda conduziu a Argentina a mais uma conquista da Copa América em 2024, consolidando uma trajetória que o colocou entre os maiores nomes da história do futebol do país.

Nesta terça-feira, porém, não havia mais cobrança ou necessidade de provar alguma coisa. Havia apenas a despedida.

Messi deixou o campo sob aplausos, lágrimas e uma festa que começou antes mesmo de a bola rolar. O último capítulo de sua história com a Argentina terminou como a trajetória exigia: com um gol, duas assistências e o Monumental inteiro aos seus pés.