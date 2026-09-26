Galeitura: conheça o movimento da torcida do Atlético pelo incentivo à leitura

Uma união entre duas paixões: a pelo Atlético e a pelos livros. Foi dessa combinação que surgiu a Galeitura, movimento criado pela torcida do Galo na última semana e inspirado em Gustavo Scarpa, amante da literatura. A iniciativa tem como objetivo incentivar a leitura e rapidamente ganhou força, formando uma comunidade com milhares de participantes nas redes sociais.

O movimento surgiu inspirado no meia do Atlético, que é um amante dos livros e passou a publicar resenhas e indicações de obras nas redes sociais. A partir daí, surgiu a ideia de transformar essas indicações em um projeto coletivo.

continua após a publicidade

Mais do que terminar uma obra, a proposta da Galeitura é conversar sobre ela, ouvir diferentes interpretações e transformar a leitura em uma experiência coletiva.

A Galeitura rapidamente ganhou repercussão e cresceu nas redes sociais. Atualmente, o projeto conta com mais de 95 mil seguidores e uma comunidade com mais de 700 leitores.

continua após a publicidade

O movimento funciona da seguinte maneira: todos os meses, um livro é escolhido para a leitura. A partir daí, cada obra recebe um calendário dividido em etapas para que os participantes façam a leitura em conjunto. Também são realizados debates semanais para discutir os capítulos e, ao final da leitura, ocorre um encontro para uma conversa sobre o livro.

Em entrevista ao Redação SporTV, Gustavo Scarpa falou sobre o movimento e a repercussão positiva da iniciativa. O jogador também comentou sobre o primeiro livro escolhido pela Galeitura, A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói, clássico da literatura russa.

continua após a publicidade

— Confesso que eu não esperava uma repercussão tão positiva. Na verdade, eu não esperava uma repercussão específica desse nível, ainda mais com um livro bem antigo, literatura russa, e não sei se é o que a galera hoje em dia curte mais. Mas eu falei para o pessoal da minha assessoria que eu nunca me senti tão famoso — disse Scarpa.

Scarpa galeitura (reprodução Galeitura)

Galeitura inspirou outros movimentos

A Galeitura também inspirou a criação de outros movimentos de torcedores voltados à leitura. Entre eles estão a Fiel Leitura, do Corinthians, e a São Leitura, do São Paulo.

continua após a publicidade

Além disso, um grupo de torcedores do Cruzeiro criou o Cruleitores. A iniciativa, no entanto, não foi bem recebida por alguns torcedores do clube, que chegaram a ameaçar os idealizadores do projeto por conta da rivalidade com o Atlético e o movimento não deu continuidade.

Galeitura em parceria com o Instituto Galo

Além do incentivo à leitura, a Galeitura também passou a desenvolver ações com viés social. O movimento se uniu ao Instituto Galo para realizar uma campanha de arrecadação de livros infantojuvenis destinados a jovens de 10 a 17 anos.

continua após a publicidade

A Galeitura também fará parte de ações do Instituto Galo em eventos na Arena MRV, com feira de livros, rodas de conversa, atrações para crianças e outras atividades. O primeiro evento será realizado neste domingo (27), a partir das 9h, na esplanada da Arena MRV.