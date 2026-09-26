Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Galeitura: conheça o movimento da torcida do Atlético pelo incentivo à leitura

Projeto tem Gustavo Scarpa como inspiração e une a paixão pelo Galo e pela literatura

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
26/09/2026 10:00
Favorite o Lance! no Google
camisa Galeitura (reprodução Galeitura)
Camisa Galeitura (reprodução Galeitura)
Ver Resumo da matéria por IA
Uma união entre duas paixões: a pelo Atlético e a pelos livros. Foi dessa combinação que surgiu a Galeitura, movimento criado pela torcida do Galo na última semana e inspirado em Gustavo Scarpa, amante da literatura. A iniciativa tem como objetivo incentivar a leitura e rapidamente ganhou força, formando uma comunidade com milhares de participantes nas redes sociais.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Uma união entre duas paixões: a pelo Atlético e a pelos livros. Foi dessa combinação que surgiu a Galeitura, movimento criado pela torcida do Galo na última semana e inspirado em Gustavo Scarpa, amante da literatura. A iniciativa tem como objetivo incentivar a leitura e rapidamente ganhou força, formando uma comunidade com milhares de participantes nas redes sociais.

Domínguez em Atlético x Bragantino na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético encara maratona após Data-Fifa: confira a agenda

Atlético Mineiro
Há 2 dias
Ruan sai lesionado em Atlético-MG x Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Data Fifa será aliada do Atlético na recuperação de titulares antes da reta final

Atlético Mineiro
Há 3 dias
Equador em amistoso (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

Jogadores de Atlético e Cruzeiro participam de derrota do Equador: veja as atuações

Futebol Internacional
Há 1 dia

O movimento surgiu inspirado no meia do Atlético, que é um amante dos livros e passou a publicar resenhas e indicações de obras nas redes sociais. A partir daí, surgiu a ideia de transformar essas indicações em um projeto coletivo.

continua após a publicidade

Mais do que terminar uma obra, a proposta da Galeitura é conversar sobre ela, ouvir diferentes interpretações e transformar a leitura em uma experiência coletiva.

A Galeitura rapidamente ganhou repercussão e cresceu nas redes sociais. Atualmente, o projeto conta com mais de 95 mil seguidores e uma comunidade com mais de 700 leitores.

continua após a publicidade

O movimento funciona da seguinte maneira: todos os meses, um livro é escolhido para a leitura. A partir daí, cada obra recebe um calendário dividido em etapas para que os participantes façam a leitura em conjunto. Também são realizados debates semanais para discutir os capítulos e, ao final da leitura, ocorre um encontro para uma conversa sobre o livro.

Em entrevista ao Redação SporTV, Gustavo Scarpa falou sobre o movimento e a repercussão positiva da iniciativa. O jogador também comentou sobre o primeiro livro escolhido pela Galeitura, A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói, clássico da literatura russa.

continua após a publicidade

— Confesso que eu não esperava uma repercussão tão positiva. Na verdade, eu não esperava uma repercussão específica desse nível, ainda mais com um livro bem antigo, literatura russa, e não sei se é o que a galera hoje em dia curte mais. Mas eu falei para o pessoal da minha assessoria que eu nunca me senti tão famoso — disse Scarpa.

Scarpa galeitura (reprodução Galeitura)
Scarpa galeitura (reprodução Galeitura)

Galeitura inspirou outros movimentos

A Galeitura também inspirou a criação de outros movimentos de torcedores voltados à leitura. Entre eles estão a Fiel Leitura, do Corinthians, e a São Leitura, do São Paulo.

continua após a publicidade

Além disso, um grupo de torcedores do Cruzeiro criou o Cruleitores. A iniciativa, no entanto, não foi bem recebida por alguns torcedores do clube, que chegaram a ameaçar os idealizadores do projeto por conta da rivalidade com o Atlético e o movimento não deu continuidade.

Galeitura em parceria com o Instituto Galo

Além do incentivo à leitura, a Galeitura também passou a desenvolver ações com viés social. O movimento se uniu ao Instituto Galo para realizar uma campanha de arrecadação de livros infantojuvenis destinados a jovens de 10 a 17 anos.

continua após a publicidade

A Galeitura também fará parte de ações do Instituto Galo em eventos na Arena MRV, com feira de livros, rodas de conversa, atrações para crianças e outras atividades. O primeiro evento será realizado neste domingo (27), a partir das 9h, na esplanada da Arena MRV.

propósito galeitura (reprodução Galeitura)
propósito galeitura (reprodução Galeitura)

Tudo sobre
Sugerida para você!
Destaque do Flamengo em 2026, Samuel Lino ganha chance no ciclo de renovação da Seleção Brasileira

Futebol Nacional

Flamengo, Palmeiras, Corinthians? Colunistas do Lance! avaliam quem fica no prejuízo na Data Fifa

Há 22 horas
Cuello celebra gol em Galo x Flu (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Cuello ganha protagonismo e lidera estatísticas do Atlético em 2026

Há 1 dia
Taça Sul-Americana

Sul-Americana

Conmebol realiza reunião e mantém final da Sul-Americana em Barranquilla

Há 1 dia
Domínguez e Lodi em treino no Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Atlético se reapresenta nesta quinta-feira (24) após dias de folga na Data-Fifa

Há 1 dia
Equador em amistoso (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

Futebol Internacional

Jogadores de Atlético e Cruzeiro participam de derrota do Equador: veja as atuações

Há 1 dia
Domínguez em Atlético x Bragantino na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Atlético encara maratona após Data-Fifa: confira a agenda

Há 2 dias
Mais LANCE!
Flaco Lopez, do Palmeiras, e Messi se abraçam de joelhos em comemoração a classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo 2026

Opinião: ressalvas à parte, os nossos estrangeiros também não são os melhores

Arena MRV em Atlético x Cruzeiro (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

Torcida do Atlético lança campanha para bancar festas nas decisões das Copas na Arena MRV

Kannemann Grêmio São José-RS Campeonato Gaúcho 2026

Como um jogador estrangeiro pode se naturalizar brasileiro? Veja as regras

Ruan e Reinier (reprodução instagram Reinier)

Titulares do Atlético se recuperam na Cidade do Galo durante folga do elenco

Ruan sai lesionado em Atlético-MG x Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Data Fifa será aliada do Atlético na recuperação de titulares antes da reta final

Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)

Regra dos 12 jogos no Brasileirão e times B entram na mira de CBF e clubes

Arrascaeta e Lucas Romero posam com árbitro antes de jogo entre Flamengo e Cruzeiro

Dos clubes à Seleção: os impactos da redução do limite de estrangeiros no Brasileirão

Atletas celebrando gol do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Números mostram evolução do Atlético após a Copa do Mundo: confira

Pedro Daniel fala sobre conselho da massa (Foto: Pedro Souza / Atlético)

CEO do Atlético explica 'novo modelo' de negócios do clube

Jogadores do Atlético x chape (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Pausa na Data-Fifa: Veja como estão as chances do Atlético no Brasileirão

Troféu da Série A do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/ CBF)

Clubes aprovam redução de estrangeiros no Brasileirão

Premiação Copa do Brasil

Copa do Brasil terá aumento de premiação, mas parte do valor terá destino obrigatório

Jogadores do Galo na disputa de penaltis contra o Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Três competições, calendário apertado: o desafio do Atlético após a Data Fifa