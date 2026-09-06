O Botafogo está escalado para enfrentar o Palmeiras neste domingo (6), às 18h30, no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico interino Rodrigo Bellão definiu a equipe para o confronto contra o líder da competição.

Sem Alex Telles, lesionado, Bellão mexeu no sistema defensivo em relação ao clássico contra o Flamengo. Marçal retorna à lateral esquerda, e a equipe deixa a formação com três zagueiros utilizada na rodada passada.

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No meio-campo, Danilo segue entre os titulares. O volante reencontra o Palmeiras, clube onde foi revelado e pelo qual conquistou títulos importantes antes da transferência para o futebol inglês.

O Botafogo começa a partida contra o Palmeiras com: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Monzón e Marçal; Huguinho, Danilo e Montoro; Danilo Pereira, Villalba e Arthur Cabral.

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O Alvinegro tenta encerrar uma sequência de mais de um mês sem vitória no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, foi derrotado pelo Flamengo por 3 a 0, no Maracanã.

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Botafogo busca reação contra o Palmeiras

Mandante da partida, o Alvinegro vê urgência por um bom resultado. A partida diante do clube paulista encerrará a sequência contra os três primeiros da tabela, e a equipe perdeu para Athletico-PR (3 a 2) e Flamengo (3 a 0).

Vitor Roque e Justino em jogo do primeiro turno entre Palmeiras e Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Para o interino Rodrigo Bellão, o jogo entre Botafogo e Palmeiras será a chance de se firmar no comando e deixar para trás a dúvida da diretoria do clube. Em caso de novo revés, a tendência é por buscas no mercado por um treinador mais experiente.

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O Botafogo chega para o compromisso com o Palmeiras ocupando a 12ª colocação, com 30 pontos somados e em queda livre na temporada. Apesar disso, ainda há esperança por objetivos maiores no ano.