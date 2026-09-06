Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Rodrigo Bellão define escalação do Botafogo para enfrentar o Palmeiras

Glorioso busca encerrar sequência negativa no Campeonato Brasileiro

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 17:41
Favorite o Lance! no Google
Escalação Botafogo
O Botafogo está escalado (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo está escalado para enfrentar o Palmeiras neste domingo (6), às 18h30, no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico interino Rodrigo Bellão definiu a equipe para o confronto contra o líder da competição.

Sem Alex Telles, lesionado, Bellão mexeu no sistema defensivo em relação ao clássico contra o Flamengo. Marçal retorna à lateral esquerda, e a equipe deixa a formação com três zagueiros utilizada na rodada passada.

continua após a publicidade

➡️Céu e inferno: Botafogo e Palmeiras duelam em realidades opostas

No meio-campo, Danilo segue entre os titulares. O volante reencontra o Palmeiras, clube onde foi revelado e pelo qual conquistou títulos importantes antes da transferência para o futebol inglês.

O Botafogo começa a partida contra o Palmeiras com: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Monzón e Marçal; Huguinho, Danilo e Montoro; Danilo Pereira, Villalba e Arthur Cabral.

continua após a publicidade

O Alvinegro tenta encerrar uma sequência de mais de um mês sem vitória no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, foi derrotado pelo Flamengo por 3 a 0, no Maracanã.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Palmeiras consegue efeito suspensivo, e Abel comanda time contra Botafogo

Botafogo busca reação contra o Palmeiras

Mandante da partida, o Alvinegro vê urgência por um bom resultado. A partida diante do clube paulista encerrará a sequência contra os três primeiros da tabela, e a equipe perdeu para Athletico-PR (3 a 2) e Flamengo (3 a 0).

Vitor Roque e Justino em jogo do primeiro turno entre Palmeiras e Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Vitor Roque e Justino em jogo do primeiro turno entre Palmeiras e Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Para o interino Rodrigo Bellão, o jogo entre Botafogo e Palmeiras será a chance de se firmar no comando e deixar para trás a dúvida da diretoria do clube. Em caso de novo revés, a tendência é por buscas no mercado por um treinador mais experiente.

continua após a publicidade

O Botafogo chega para o compromisso com o Palmeiras ocupando a 12ª colocação, com 30 pontos somados e em queda livre na temporada. Apesar disso, ainda há esperança por objetivos maiores no ano.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Carlo Ancelotti acompanha jogo em Lille

Seleção Brasileira

Ancelotti está no Nilton Santos para assistir a Botafogo x Palmeiras

Há 4 minutos
Vitor Roque e Justino em jogo do primeiro turno entre Palmeiras e Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Futebol Nacional

Céu e inferno: Botafogo e Palmeiras duelam em realidades opostas

Há 12 horas
Ziyech com a camisa do Wydad Casablanca, do Marrocos

Fora de Campo

Rivais reagem à possível chegada de Ziyech ao Botafogo: 'Ainda bem'

Há 20 horas
Brasileirão Série A 2026 - Botafogo x Palmeiras

Onde Assistir

Botafogo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

Há 21 horas
Hakim Ziyech negocia com o Botafogo

Botafogo

Botafogo contorna imbróglio e avança pela contratação de Ziyech

Há 22 horas
Carlo Ancelotti no banco de reservas durante eliminação do Brasil para a Noruega

Botafogo

Quem do Botafogo Ancelotti deve observar no jogo contra o Palmeiras?

Há 23 horas
Mais LANCE!
Ancelotti orienta a Seleção Brasileira na Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Ancelotti vai ao Nilton Santos antes de anunciar nova lista da Seleção

Flaco López conduz o Palmeiras ao ataque em jogo contra o Flamengo no Brasileirão

Palmeiras lidera Brasileirão em eficiência, mas Flamengo também é letal

Jhon Arias e Lucas Paquetá disputam bola em jogo do 1º turno; Palmeiras e Flamengo brigam rodada a rodada pelo título brasileiro

Brasileirão se encaminha ao terço final com probabilidades acirradas

Ricardo Fischer é o novo armador do Botafogo para o NBB

NBB: Botafogo faz movimento de impacto e acerta contratação de Ricardo Fischer

Alexander Barboza contra o Fortaleza

Com Barboza e oito nomes que jogam no Brasil, Uruguai é convocado por Forlán

Arthur Chaves é o novo zagueiro do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)

Botafogo anuncia contratação do zagueiro Arthur Chaves

Botafogo encara o Palmeiras

Botafogo busca reduzir danos da crise diante do líder Palmeiras

Cebolinha faz treino com bola no Ninho do Urubu

Cebolinha, do Flamengo, recusa o Botafogo após primeira investida e prioriza sair do país

Léo Link em ação pelo Estrela Amadora no Campeonato Português

Ex-goleiro do Botafogo vira destaque no campeonato português

Camisa II do Botafogo utilizada pelo time sub-20

Botafogo denuncia suposto golpe nas categorias de base

Alex Telles, do Botafogo, se lesionou contra o Flamengo

Botafogo perde Alex Telles para duelo com o Palmeiras

Rafael Navarro comemora gol marcado na MLS

Ex-Palmeiras e Botafogo protagoniza maior transferência entre clubes da MLS

Arthur Chaves, do Hoffenheim, chegará ao Botafogo por empréstimo

Arthur Chaves no Botafogo: zagueiro desembarca no Rio de Janeiro