Com o término dos jogos do Campeonato Brasileiro deste domingo (6), o Flamengo ultrapassou o Palmeiras na tabela de classificação, o que gerou forte insatisfação entre os torcedores alviverdes. O time comandado por Leonardo Jardim venceu o Remo e somou três pontos, enquanto a equipe de Abel Ferreira empatou sem gols com o Botafogo e somou apenas um.

Com os resultados, o Rubro-Negro assumiu a liderança com 54 pontos, contra 53 do Verdão. No momento, ambas as equipes contam com o mesmo número de partidas disputadas e projetam o confronto direto das próximas rodadas, que será realizado no Nubank Parque.

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Veja alguns comentários:

não ganhamos e ainda demos liderança pro flamengo que noite tenebrosa pqp — malu (@satierfmarilu) September 7, 2026

A coisa mais óbvia era que o Palmeiras ia perder a liderança, mesmo vencendo por placares esse mínimo e metendo 3 no flamengo, era óbvio que o futebol coletivo era ruim, dependemos de individualidade por conta que o coletivo é um fracasso, os jogadores sentem isso, Vitor Roque… — Son Palmeirense (@SonPalmeirense7) September 7, 2026

O Palmeiras chegou ao momento crucial da temporada e, mais uma vez, o futebol horroroso apresentado pelo time de Abel Ferreira cobrou seu preço.



Sem padrão, sem criatividade, sem intensidade e acumulando atuações cada vez mais decepcionantes, o time vê a liderança escapar para o… pic.twitter.com/kkXdhm45Lb — Regis Rugolo SEP1914 (@RegisRugol8154) September 7, 2026

Todos sabiam que o Palmeiras iria perder a liderança e o brasileiro pra Flamengo de novo esse ano.



Olha o futebol praticado por esse time. Pelo menos podem focar nas copas o quanto antes. Elenco limitado como o nosso não permite brigar em 3 frentes. — Palestra 360 (@Palestra_360) September 7, 2026

Inacreditável LKKKKKKKKK — Barros monjauro (@Niander23) September 7, 2026

Samuel Lino comemora o seu gol, que garantiu a vitória do Flamengo sobre o Remo no Mangueirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Como foi o jogo entre Botafogo e Palmeiras?

Primeiro tempo

O confronto começou em ritmo acelerado e com chances lá e cá desde os minutos iniciais. Após uma tentativa de Montoro no começo da partida, o Palmeiras respondeu aos sete minutos com Lucas Evangelista, que finalizou fraco para defesa tranquila de Gabriel Batista. O Botafogo, no entanto, teve a oportunidade mais clara do primeiro tempo em um contra-ataque mortal puxado por Danilo Santos: Montoro deu passe açucarado para Villalba, mas o atacante, cara a cara com Carlos Miguel, chutou para fora e desperdiçou uma chance de ouro. O Verdão reanimou na sequência em jogada de Flaco López que sobrou para nova finalização de Evangelista, além de uma roubada de bola de Andreas Pereira sobre Danilo, que quase resultou no primeiro gol palmeirense.

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Com o passar do tempo, o Palmeiras assumiu o controle das ações e passou a pressionar com frequência. Andreas Pereira cobrou falta perigosa e exigiu uma grande defesa de Gabriel Batista para salvar o Alvinegro, enquanto Maurício levou perigo em arremate para fora. A grande polêmica da etapa inicial aconteceu aos 24 minutos, quando Marçal cometeu falta na entrada da área em Andreas Pereira no momento em que o meia saía de cara para o gol. O lance gerou forte revolta do técnico Abel Ferreira e do banco de reservas do Palmeiras, que protestaram intensamente contra a decisão da arbitragem de aplicar apenas o cartão amarelo para o defensor botafoguense.

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Segundo tempo

Na volta do intervalo, a partida manteve o tom movimentado da etapa inicial. A primeira chegada foi do Palmeiras em um contra-ataque veloz finalizado por Mauricio, que parou em defesa tranquila de Gabriel Batista. Pouco depois, Flaco López arriscou um belo chute, mas mandou para fora. O Botafogo respondeu em uma jogada bem trabalhada pela equipe alvinegra, embora Danilo Santos não tenha conseguido concluir a finalização. Na reta final, a pressão palmeirense voltou a aumentar: Mauricio apareceu livre para cabecear firme, exigindo mais uma grande defesa de Gabriel Batista para salvar o Glorioso. Com o jogo totalmente aberto nos minutos finais, Cristian Medina, que entrou na vaga de Montoro, arriscou um bom arremate de fora da área para o Alvinegro. Antes do apito final, sob vaias da torcida da casa, ainda deu tempo para Alexander Barboza receber o segundo amarelo e ser expulso, deixando o Verdão com um a menos no encerramento da partida.

Como foi o jogo que deu a liderança ao Flamengo?

Primeiro tempo: Remo não pune decisões erradas do Flamengo

O Flamengo teve o domínio da posse de bola na primeira etapa, com boas triangulações e infiltrações na área. No entanto, pecou na tomada de decisão nos últimos passes e finalizações. E tais erros poderiam ter custado caro: aos 26', Taliari recebeu em profundidade, cara a cara com Rossi, mas hesitou e desperdiçou a jogada sem finalizar. Logo na sequência, o Rubro-Negro também teve boa chance com Lino, que obrigou o goleiro Marcelo Rangel a trabalhar. Depois de outras chegadas perigosas do clube visitante, a melhor chance do jogo foi novamente dos donos da casa: aos 44', Marcelinho achou Taliari livre na área e o atacante desviou de cabeça para boa defesa de Rossi.

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Segundo tempo: Samuel Lino muda a sorte rubro-negra

Após o intervalo, o Flamengo passou a criar chances mais claras. Aos 3', Samuel Lino acertou a trave em chute de fora da área. Aos 5', Pedro cabeceou forte e fez Marcelo Rangel trabalhar de novo. Aos 10', outra vez Ayrton Lucas achou o centroavante, agora livre na pequena área, mas o goleiro do Remo fez um milagre, no puro reflexo, para evitar o desempate. Até que, aos 19', enfim, saiu o gol: Arrascaeta fez bela jogada, serviu Samuel Lino e o atacante finalizou de biquinho para marcar.

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