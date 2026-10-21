Fluminense provoca o Vasco após eliminação na Sul-Americana; veja

O Fluminense provocou o Vasco nas redes sociais após a eliminação do rival para o Boca Juniors na semifinal da Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira (20), o Tricolor publicou uma mensagem em tom de confiança e relembrou a vitória sobre a equipe argentina, adversária que eliminou o Cruz-Maltino no Maracanã.

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A publicação foi acompanhada de uma imagem de John Kennedy comemorando um gol contra o Boca Juniors, em referência à vitória tricolor sobre os argentinos na final da Libertadores de 2023, conquistada no Maracanã. Na ocasião, o Fluminense venceu por 2 a 1, na prorrogação, e levantou o primeiro título da competição continental de sua história.

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A mensagem também serviu como uma demonstração de confiança para o próximo compromisso do Tricolor. Nesta quarta-feira (21), a equipe enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Após perder a partida de ida, o time carioca precisa reverter o resultado para garantir uma vaga na decisão.

Vasco é eliminado pelo Boca Juniors

A provocação aconteceu após o Boca Juniors vencer o Vasco por 3 a 1, no Maracanã, e garantir a classificação para a final da Copa Sul-Americana. Com o resultado, os argentinos fecharam o confronto em 3 a 2 no placar agregado.

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Di Lollo abriu o marcador logo aos três minutos do primeiro tempo, e Merentiel ampliou aos 33. Na etapa final, Puma Rodríguez descontou para o Cruz-Maltino, mas Paredes marcou aos 42 minutos e confirmou a classificação argentina.

Com a eliminação, o Vasco perdeu a oportunidade de disputar sua primeira final internacional desde 2000. Já o Boca Juniors aguarda o vencedor do confronto entre Atlético-MG e City Torque para conhecer seu adversário na decisão.